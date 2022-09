De acuerdo con el balance del primer semestre de 2022 de Tránsito y Transporte, quedaron comprobadas las problemáticas de informalidad y evasión de este sector. Esto hace que se registre un desbalance en el sistema, dado que a través del Soat (seguro) las instituciones de salud tienen la obligación de prestar un servicio integral a las víctimas de accidentes viales.

La evasión de este seguro en Colombia está en el 47%, mientras que en Santander asciende al 50%.

“Imagínese un negocio en el que la mitad de la gente no paga, pero que igual reciben atención. Si usted es herido en un vehículo que no tiene Soat, lo atiende el sistema de salud, y todo eso carga gastos, pero la persona que no está asegurada no está asumiendo el costo del seguro”, aseguró Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Agregó que ese es uno de los problemas más serios, con una tasa de evasión alta, que es incluso mayor en las motocicletas, que son las que tienen la más alta accidentalidad. “Entonces el sistema está desbalanceado y financieramente es un dolor de cabeza”.

Por tanto, el gremio de la industria aseguradora describió que hay dos grandes dificultades que tienen en “cuidados intensivos” ese seguro: la alta accidentalidad y el fraude. “La protección de las víctimas de siniestros viales corre peligro”. Con este contundente mensaje, Fasecolda, advirtió los problemas que tienen contra las cuerdas al Soat en Colombia.

Entre las soluciones, sugiere crear una mesa público privada para evaluar políticas que disminuyan la alta tasa de accidentes y limitar el número de veces que se puede utilizar una misma póliza durante su vigencia, entre otras.

A partir de este panorama, Vanguardia les presenta un balance del primer semestre de 2022 para el sector tránsito y transporte.