Lo que debe saber: Avianca ultima detalles para la ruta Bucaramanga - Miami

Funcionarios de Avianca visitaron a Bucaramanga y se reunieron con la Gobernación y la concesión Aeropuertos del Oriente para dar más detalles sobre la ruta directa Bucaramanga – Miami, que arrancará el 8 de diciembre.

Felipe Gómez, director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca, en conversación con Vanguardia, explicó que Avianca opera localmente a Bogotá, a Santa Marta, a Medellín y a Cali en este momento, pero el vuelo a Cartagena está suspendido, pero que debe regresar en diciembre.

“Bucaramanga - Bogotá es una ruta que está dando resultados positivos, vemos un mercado sólido. Tenemos cerca de 63 vuelos semanales en esa ruta. Los vuelos a Santa Marta y Cali tienen retos en términos de mercado, creemos que ahí se puede hacer un esfuerzo mayor para aumentar el número de pasajeros y consumidores. La ruta a Medellín funciona bien y hoy en día tenemos seis vuelos a la semana”, puntualizó Gómez.

Agregó que, en general, las operaciones de Avianca en Bucaramanga son estables y que es una ciudad importante para la compañía por el desempeño rentable del aeropuerto Palonegro. “Se pueden hacer algunas apuestas que nos permitan tener una capacidad mayor en los vuelos hacia Bogotá y retomar algunas de estas rutas domésticas”.

Gómez reveló que Avianca vio bien, en este momento, ofrecer el vuelo directo a Miami. “El tejido empresarial ha estado pendiente en los últimos años, apoyado por el sector público. Pero ahora con la estrategia de Avianca de tener más de vuelos punto a punto y no todo por Bogotá, queremos experimentar con la ruta Bucaramanga - Miami en diciembre, pegado a la temporada de vacaciones. Durante un mes vamos a tener este vuelo directo y creemos que, si la ruta muestra buen desempeño y resultados, si logramos trabajar coordinadamente con las autoridades, no solamente para ofrecerle a los santandereanos, una ruta directo hacia Miami, sino que también consigamos traer turistas norteamericanos, será una ruta constante y permanente, no solo para temporadas de vacaciones.

Bucaramanga - Cartagena

¿Qué pasó con la ruta a Cartagena? El director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca indicó que la compañía está revisando todas sus rutas domésticas e internacionales por el costo del combustible y evaluando cómo se comporta la devaluación del peso, por lo que se han hecho ciertos recortes de capacidad en algunos destinos.

“En el caso Avianca son temporales, entonces la ruta Bucaramanga - Cartagena por el desempeño que tenía y por el factor de ocupación, que era relativamente bajo, realmente no estaba logrando los resultados que estábamos esperando y por el costo del aumento del combustible la suspendimos estos meses, pero esperamos regresar con ella en diciembre para ofrecer tres vuelos semanales”.

Enfatizó que lo que pasó con esa ruta es un fenómeno generalizado de la industria de las aerolíneas por un tema de costos que afecta la operación.

Bucaramanga - Miami

Gómez resaltó la apertura del equipo de la Gobernación, la Cámara de Comercio y el Bureau Santander y de Bucaramanga. “Encontré un grupo de personas que están pensando en cómo, no solamente brindarle o incentivar mayor conectividad, cómo logran consolidar esta región del país como un polo de turismo. Creo que ahora con la valorización del dólar puede ser muy interesante tener rutas internacionales. También creo que encontré una región en donde entienden que están compitiendo con otros destinos”.

El director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Avianca sostuvo que para ser relevantes e interesantes debe haber conexión para el turista extranjero y también para el doméstico, “que ellos puedan encontrar todas las riquezas y atracciones que tienen el departamento y Bucaramanga. Por eso, necesitamos que el mercado existente en Santander lo demuestre, que sea suficientemente robusto para que esa conectividad se pueda mantener y crecer”.

El funcionario dijo que esto se logra con un trabajo conjunto: Avianca pone la ruta y los demás actores, empresarios, autoridades y gremios, tienen que incentivar el destino y generar mayor conectividad de la región con el mundo.

Para la ruta Bucaramanga – Miami habrá tres frecuencias a la semana saliendo a las 6:10 a.m. los martes, jueves y sábado; mientras que la ruta Miami - Bucaramanga saldrá a las 7:25 p.m. los lunes, miércoles y viernes.

El 8 de diciembre arrancará la ruta con seis vuelos semanales para un total de 900 sillas.

Reforma tributaria

Gómez reconoció que el turismo es un frente de trabajo relevante del Gobierno nacional, pero si Colombia quiere realmente explotar todo su potencial turístico, que beneficia a ciudades como Bucaramanga, se debe revisar el tema tributario en tiquetes aéreos.

“Hoy en día los tiquetes tienen una carga impositiva desproporcionada, está por encima del 40% y debería ser de otra manera, si realmente el país quiere incentivar el turismo, porque casi el 85% de los turistas que llegan a Colombia llegan en avión, esa es la puerta de entrada de este país”.

El directivo de Avianca insistió en que hoy es prioritario que el aeropuerto El Dorado funcione mucho mejor para darle más estabilidad del sistema aeronáutico y las conexiones con las regiones. “Si bien estamos tratando de crecer en aeropuertos como el de Bucaramanga, El Dorado debe tener una operación más robusta, ya que sigue recibiendo más o menos el 65% de toda la operación aérea de Colombia. En la medida en que El Dorado funcione bien todo el sistema funcionará mejor y los turistas que viajan a nuestro país van a querer volver y tendrán una buena experiencia”.