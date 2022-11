$!Los líos para el cierre del proyecto de Eco Oro en Santurbán, hay minas en riesgo de colapsar

“A los heridos los llevaron a Bucaramanga. No los transportaron por la vía a Matanza, que llega a ‘Ciudad Norte’, por temor a ser detenidos por las autoridades. A ellos los sacaron por la vía al Páramo de Berlín que comunica a la carretera entre Pamplona y Bucaramanga. Uno está muy grave. Cuando llegaron al hospital los reportaron como accidentes de tránsito en zona de vereda, para que no quedara el registro de la actividad minera. Estos accidentes son cada vez más frecuentes, hace dos semanas ocurrió algo similar y a otro minero le cayó una piedra de gran tamaño. También está muy mal. Hay casos de mineros muertos y otros en unidades de cuidados intensivos. Nadie dice nada de esos accidentes. En California opera la ‘ley del silencio’.

Quien sí se pronunció fue el alcalde Vetas, Hernán Bautista Moreno, al expresar que a diferencia de lo que ocurre en California, en su localidad no se utiliza el mercurio para obtener el oro por parte de la minería ilegal. Además, hizo énfasis que su municipio, en enero pasado, ya suscribió una concertación para delimitar la zona del Páramo de Santurbán y definir dónde se puede realizar minería. California no lo ha hecho todavía.

Al respecto, la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, le dijo a Vanguardia que su despacho “no tiene información oficial por parte de la institución de salud (de los accidentes mineros)”. Sobre la minería ilegal en la zona del Páramo de Santurbán, Gamboa Guerrero, agregó que “la Fiscalía realiza una investigación y son ellos los llamados a identificar esta situación. No es mi competencia identificar la cantidad de oro que se está extrayendo. No tendría la información. Lo que sí hice, en el 2020, fue expedir la resolución N° 0149 donde se delega en la Inspección de Policía y la Policía las facultades tendientes a suspender la explotación minera sin título inscrito en el Registro Nacional Minero...”.

¿Territorio de nadie?

El director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo Becerra, aseguró además en su intervención en Bucaramanga que su entidad cuenta con un sistema de inspección satelital para hacerle seguimiento a los proyectos mineros. “Hemos visto, a diario, en túneles en Santurbán carros, camionetas y motos estacionados. Hemos visto gente entrando y saliendo todo el tiempo (de los túneles)...”.

La zona a la que se refiere el Director de la Agencia Nacional Minera hace referencia al área del contrato de concesión N° 3452 con Eco Oro con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro. Zona que lleva tres años abandonada. ¿La razón? El 29 de marzo de 2019 la empresa canadiense Eco Oro presentó renuncia a ese contrato de concesión, bajo el argumento que las medidas adoptadas por el Estado para delimitar la zona del páramo, entre otras razones, hicieron inviable el proyecto denominado “Angostura”.

Esta renuncia fue declarada viable por la Agencia Nacional Minera el 13 de mayo de 2019, mediante resolución N° 0365 y el 10 de diciembre de 2019 fue declarada oficialmente la terminación del título minero. Así finalizó la intervención de la multinacional, que estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán e invirtió cerca de 250 millones de dólares, sin extraer un gramo de oro.

Es importante precisar que el 9 de septiembre de 2021 el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, publicó un primer fallo sobre la demanda que Eco Oro presentó contra Colombia por 736 millones de dólares como indemnización. Este tribunal reconoció que la prohibición a Eco Oro para hacer actividades de minería en páramos es una manifestación del derecho a regular que tiene el Estado colombiano.

Según el organismo, la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de la minera y además buscaba guardar un objetivo legítimo, como lo es la protección del medio ambiente. No obstante, el litigio continúa después de esta decisión, pues este tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de “trato justo” y equitativo; por ello determinó que el trámite de la demanda se mantendrá solo en lo relacionado con el análisis de eventuales daños. En el proceso instaurado por Eco Oro también argumentó que se vulneraron las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá. A la fecha no se conoce un pronunciamiento sobre este punto por parte del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Mientras este litigio internacional se resuelve, la pregunta que surge en el país es quién debió asumir el control de estas 280 hectáreas desde el 2019. Hace tres años, cuando los últimos vigilantes privados que contrató Eco Oro abandonaron la zona, y se retiró también un contingente permanente del Ejército, ninguna autoridad controla este territorio rico en oro.

El director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo Becerra, explicó que su entidad espera que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, emita una respuesta sobre una propuesta que le hizo Eco Oro para el cierre de mina. “Lo que nosotros necesitamos es que la Cdmb se pronuncie sobre si hay pasivos ambientales para hacer algo con esos túneles. Una vez se pronuncie la Cdmb, esos terrenos se revierten a la autoridad minera, para luego declarar una reserva, o se los podamos entregar al Ministerio de Agricultura para aquellos mineros de la zona, que tienen vocación agrícola”.

No obstante, este proceso administrativo y ambiental tiene múltiples escollos, y a corto tiempo pareciera que no tendrá una decisión definitiva.

Vanguardia, al revisar los archivos, encontró que Eco Oro radicó el 5 de julio de 2019 ante la Cdmb, según oficio N°10144, un “plan de cierre, desmantelamiento y abandono del contrato de concesión N° 3452”, pero solo hasta el 1 de marzo de 2022, la Cdmb, mediante radicado N° 1805 dio respuesta, es decir, dos años y cinco meses después del documento de Eco Oro.

El abogado especialista en temas ambientales y mineros Hernán Morantes denunció que la “Cdmb se tardó en dar respuesta al documento presentado por Eco Oro. Qué vimos nosotros, una vez se conoció a principio de año los casos de contaminación de mercurio en el río Suratá y empiezan los informes de Vanguardia sobre tráfico de mercurio y minería ilegal de oro en el Páramo de Santurbán, la Cdmb empezó a mover ese plan. En tres años parece que el proceso no se movió en la Cdmb. Se ‘engavetó’, como también están los procesos sancionatorios contra Minesa...”.

Eco Oro en algunos documentos a los que tuvo acceso esta redacción señala demoras en la entrega de una respuesta definitiva al cierre ambiental del proyecto “Angosturas”.

Pero la Cdmb rechazó estas afirmaciones. “No estamos de acuerdo con los señalamientos realizados por Eco Oro, en relación con la presunta demora, pues pareciera a conveniencia propia omitir las acciones adelantadas por la Cdmb incluso desde antes de la radicación del documento denominado ‘Plan de cierre desmantelamiento y abandono’, las cuales siempre han sido de conocimiento de Eco Oro y han pretendido ser invalidadas en procura de la evasión de su responsabilidad. La Cdmb ha adelantado un proceso constante de evaluación y seguimiento en procura de determinar la conveniencia o no de las acciones planteadas para el proceso de restauración del área intervenida durante este periodo, que han decidido erradamente denominarlo como periodo de demora. La Cdmb ha realizado tres visitas entre el año 2020 y 2022 con un equipo interdisciplinario las cuales han sido atendidas y de conocimiento por parte de Eco Oro, que en su discurso pareciera no tener en cuenta este aspecto”, precisó la autoridad ambiental.

Eco Oro presentó a la Cdmb un plan de cierre de la concesión, donde advierte, por citar un ejemplo, compensaciones para la zona por daño ambiental cuantificada en cerca de $7 mil millones debido a que en la zona quedarían vertederos de aguas ácidas, cuatro túneles, más de 1.100 plataformas en terreno, afectaciones en taludes y es necesario el desmonte de grandes estructuras. Vanguardia conoció que esta cifra no representaría ni el 10% de lo que realmente se requiere de compensación ambiental para adecuar esta zona del Páramo de Santurbán.

Vanguardia conoció además que, según el Sistema de Información, Normatización y Calidad Ambiental, Sinca, de la Cdmb, Eco Oro radicó solo hasta el 2017 los informes de Índice de Calidad de Agua, es decir, dos años antes de anunciar su salida de la zona se desconocían estos valores para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la multinacional.

Además, según la autoridad ambiental, Eco Oro no habría cumplido con el tratamiento a los túneles exploratorios y las bocaminas. “Eco Oro debe presentar un plan más detallado de las actividades para el manejo ambiental, incluyendo desmantelamiento, estabilización geotécnica, restauración ecológica, y manejo ambiental de las aguas residuales resultantes. Eco Oro entrega una relación de 306 plataformas de perforación, en el área que se consideró para realizar la restauración. Sin embargo, se identificó un listado de 440 plataformas, por lo que se requiere aclarar este punto”, advierte la Cdmb en un informe técnico. En tal sentido, la Cdmb solicitó a Eco Oro garantizar la prevención y mitigación de impactos ambientales causados por las aguas residuales y drenaje acido de minas generadas en la fase de “post-cierre”.

Al respecto, Vanguardia localizó a un vocero de Eco Oro en el país, quien señaló que “nosotros no estamos realizando comentarios. Estamos en el marco de procesos con autoridades y debemos esperar sus respuestas”.