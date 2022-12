$!Los líos y retrasos que tienen en riesgo la construcción de la variante de San Gil | Informe especial

Compra de predios, el verdadero problema

Esta variante desde sus inicios ha presentado un sinnúmero de problemas. Para el presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Luis Prada, quien a finales de noviembre visitó las obras, el gran problema que representa esta vía no es la falta de recursos, pues solo se han ejecutado cerca de $73 mil millones y faltan otros $100 mil para llegar a feliz término. “El problema no es el dinero. El problema es la lenta ejecución del proyecto. No hay avance notorio en la obra”, cuestionó Prada.

La falta de ejecución en este proyecto, según Edgar de Jesús Rojas, director regional del Invías en Santander, se debe, por un lado, a los "malos diseños y estudios”, y a la negativa de los habitantes de San Gil, donde está frenada la obra, para vender sus predios.

Según manifestó Rojas en la visita técnica realizada en días pasados, los dueños de los lotes y casas del sector de Villas de Monchuelo, en pleno corazón de San Gil, han querido aumentar de forma significativa los valores de los predios.

Sin embargo, las autoridades del orden regional y nacional se han negado a la compra, pues los precios superarían las posibilidades. Para Rojas, una de las alternativas para este inconveniente podría ser destinar recursos de los existentes a la compra de predios.

Por su parte, la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga cuestionó que no se define una fecha concreta para finalizar las obras.

“Llama la atención que cuando se pregunta, no hay fechas ciertas. En contratación no se puede decir que no hay fecha cierta (...) el Invías debe establecer fechas y establecerle al contratista cuáles deben ser los porcentajes de avance”, cuestionó Marcela Gualdrón, miembro de la veeduría.

De igual forma, criticó que en 40 meses de ejecución del proyecto, solo se lograra avanzar 8,5% de la obra física.

Solo para la compra de predios se necesitan más de $28 mil millones. Y aunque hay más de $100 mil millones sin ejecutarse en esta obra, que se vence el 27 de enero de 2023, faltan otros $100 mil millones para poder finalizar el proyecto vial hasta la vía nacional de Aratoca.

En marzo de este año, la Contraloría de Santander confirmó, en medio de una reunión con veedores de la región, que el Invías se comprometió a destinar esos recursos para terminar la obra.

En medio de la visita a la obra, Edgar de Jesús Rojas, como director regional del Invías, manifestó cuáles podrían ser los escenarios para la compra de estos predios.

Según Rojas, los expertos jurídicos ya están estudiando cuál será la forma más viable para adquirir los predios.

“El equipo jurídico y técnico del contratista y la interventoría ya están en el proceso de ratificar el estatus de los predios con licencia aprobada. Una vez se haga ese proceso, que ya está adelantado, se puede pagar el valor real de los predios siendo urbanos”, explicó el Director regional del Invías.

Otro camino “sería pagar al precio que están ofertando, pero generaría un gran impacto. No se ha tomado la decisión, pero hay varios caminos jurídicos. Son varios predios, pero pequeños”, puntualizó Rojas.