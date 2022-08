$!42,3% de las familias bumanguesas cree que su situación económica es peor que hace un año y el 9,9% dice que mejor

Al preguntarle a Helena Grimaldos sobre su percepción de cómo está la economía bumanguesa en el último año y también para el 2023, su respuesta es variopinta.

Por un lado, cree que la economía va mejorando porque los clientes en su restaurante están comprando más y se aumentaron los comensales en los dos últimos meses. Pero considera que la plata ya no alcanza y es un viacrucis hacer mercado para mantener surtido su negocio.

“La situación no es la mejor, pero tampoco estamos llevados. Me preocupa que la inflación sigue disparada, por ejemplo, fui al mercado a buscar pollo para los almuerzos ejecutivos y no hay, y el precio de las frutas está por la nubes”, narra doña Helena, mientras recibe dinero de los almuerzos que vende en el centro.