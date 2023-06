Natalia Bayona, nueva directora ejecutiva de la OMT, logró su sueño de niña: representar a Colombia en los más alto de la ONU

Preguntas y respuestas

Su trayectoria empezó en Colombia, ¿en ese momento cómo llegó al turismo y qué aportes hizo?

Mi carrera ha sido maratónica, pero a la vez espectacular. Empiezo mi carrera en el sector turístico en Procolombia, con la misión de ayudar a cambiar lo negativo del nombre de Colombia en el exterior. Allí lideré e hice parte del equipo que creó la campaña ‘Colombia, el riesgo es que te quieras quedar’, que fue una campaña para llevar el nombre del país al mundo entero, una nueva cara. Fueron 10 años en Procolombia, que fue el trampolín para llegar a otros cargos. Me considero una emprendedora innata porque casi todos los puestos a los que llegué los he creado, salvo este, que es de alto nivel directivo.

¿Luego a dónde pasa?

Después pasé a la Dirección de la Oficina Comercial del Gobierno colombiano en Argentina, y también fui asesora de turismo en Chile. Luego salto a una plataforma de innovación de ‘startup’ en el sur de Europa, ahí fui la vicepresidencia del South Summit, conocido también como un foro de emprendedores más grande de esta región europeo. Posteriormente, paso a la OMT, en donde el secretario general de la Organización, Zurab Pololikashvili, me hizo la invitación. Llegué a crear el primer departamento de innovación, lo que para mí fue un espaldarazo.

¿Este reto fue difícil o fácil?

Fue difícil, pero me dieron la oportunidad a los 32 años de ayudar a miles de emprendedores y ‘startup’, a crear alianzas con la academia, sector público y privado, y a gestionar inversiones. Hoy son 10 mil empresas emergentes, 200 inversionistas y 100 universidades que ofrecen carreras y cursos de turismo.

¿Cuáles fueron esos cargos que creó?

El Secretario me da la labor de aportar más al enfoque de inversores. Ahí me convierto en una guía de promoción turística e inversión. Después me dan la función de la educación en el turismo, en el que ayudé a diferentes estados miembros a crear academias en turismo, carreras técnicas y profesionales en turismo, y a cofundar la primera carrera en línea de turismo en el mundo, con 50 mil estudiantes de 100 países.

¿La OMT reconoció su trabajo?

Así es, reconocen mi trabajo y eso me da mucha alegría porque he sido una mujer técnica en el turismo, que me hice a pulso y me gané la confianza del secretario general y de las Naciones Unidas.

¿Qué hecho marcó su vida para que hoy esté recogiendo estos frutos?

En mi infancia me decían Mafalda, primero porque mi mamá me ponía un cintillo o un moño y tengo el pelo negro como ese personaje; segundo, porque todo el día me la pasaba pensando en cómo cambiar el mundo. Me recuerdo leyendo a Vanguardia, me fascinaba la sección de Economía y lo que pasaba en el mundo. Cuando cumplo 14 años, me pusieron a hacer un ensayo en el colegio y escribí que mi sueño era llegar a representar a Colombia en la ONU y a ayudar a colombianos a conocer muchos países. Hoy que tengo 38 años y puedo decir que lo logré, que lo hice realidad.