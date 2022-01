Panachi fue el epicentro de la conformación de la Comisión Nacional de Educación Ambiental

Esta comisión se organizó con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Reforzará lo que ya se viene haciendo desde 2021 con las siete Comisiones Regionales de Educación Ambiental, que desarrollan estrategias de trabajo articulado para el fortalecimiento de la educación ambiental a partir del conocimiento y la experiencia.

Pensar el ambiente entre todosEste encuentro tiene como lema ‘Reconecta Colombia: Nuestra Diversidad, Unida por la Educación Ambiental’.

En este espacio, los 33 directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), líderes de educación, representantes del sector académico, de los gobiernos locales y de los jóvenes, entre otros, acordarán cómo reconocer y potenciar las iniciativas que buscan rehabilitar y conservar los ecosistemas.

“Hablar de educación ambiental conlleva un reto fundamental para trabajar en el bienestar y la consistencia con el medio ambiente.

Desde Santander, también firmaremos el Pacto por la Protección del Cóndor Andino y el cuidado del agua”, expresó Alexcevith Acosta, director de la Corporación Autónoma de Santander (CAS).

Hacia la apropiación del territorioEl viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Nicolás Galarza Sánchez, manifestó : “Los imponentes escenarios naturales como los que hoy nos acogen, son aulas vivas que nos permiten acercarnos y apropiarnos de nuestro territorio. Siempre he dicho que no cuidamos lo que no conocemos”.

El director de la CAS agregó que este evento tendrá una agenda académica, artística y cultural, “que será una manera de contribuir no solo a la conservación de los recursos naturales, sino a la reactivación económica de la región”.

Expuso la hoja de ruta

El viceministro Galarza expuso en su intervención los beneficios de la Ley de Acción Climática y de la estrategia E2050, que conforman la hoja de ruta de Colombia hacia la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en51 % al año 2030 y la meta de carbononeutralidad al 2050.

La subdirectora de Educación y Participación del Minambiente, María Lucía Franco, hablará en diferentes espacios sobre la Política Nacional de Educación Ambiental y el programa Savia.

Panachi forma parte del Cañón del Chicamocha, una de las principales maravillas naturales de Colombia, que se ubica en jurisdicción de los departamentos de Boyacá y Santander.

Su importante fuente hídrica, el río Chicamocha, nace en la Sierra Nevada del Cocuy, que se une al río Suárez para formar el río Sogamoso. Con una extensión de 108.000 hectáreas, 2000 metros de profundidad y ubicado a 660 metros de altura sobre el nivel del mar, esta gran reserva nacional de diferentes pisos térmicos es un tesoro de la geología colombiana.