Pilotos de ‘fracking’ en Santander están de nuevo en suspenso, ¿qué está pasando?

Los dos proyectos contemplan la realización de operaciones en Puerto Wilches (Santander). Estos contratos buscan adelantar la técnica ‘fracking’ para encontrar información científica, social, ambiental, técnica y operacional que después le puede servir al Estado para desarrollar la política de yacimientos no convencionales.

Razones

Lea: Suspenden temporalmente los pilotos de fracking de Ecopetrol

Reacciones

El ingeniero de petróleos, profesor de Ingeniería en Energía en la Unab y coordinador académico de la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander, Óscar Vanegas Angarita, afirmó que esta decisión de Ecopetrol era de esperarse ante la política gubernamental de no al ‘fracking’. “No tiene sentido que la empresa estatal gaste recursos en pilotos de tecnología que no son política del Gobierno nacional”.

Para finales de julio, el académico Vanegas le dijo a Vanguardia que hacer los pilotos es inoficioso ante la postura del entrante Gobierno (en ese entonces, Petro aún no se había posesionado) de estar en contra del ‘fracking’.

La potestad finalmente la tiene el Ejecutivo, por mandato de ley, quien es el administrador delegado del subsuelo desde la expedición de la ley 120 de 1919, ratificado en el Código del Petróleo.

Por su parte, Sergio Cabrales, profesor de la Maestría de Ingeniería de Petróleos de la Universidad de Los Andes y experto en el sector energético y sistemas financiero, precisó que el impacto más directo lo tendrá el piloto Kalé, que ya tiene licencia ambiental y a su vez tiene asociados unos cronogramas.

“Lo que se está pidiendo es esa suspensión por 90 días para tener mayor claridad sobre la política del Gobierno en estos temas. Ya conocemos en campaña, y ahora en el Ejecutivo, que no quieren tener ninguna exploración, ni explotación de yacimientos no convencionales. Platero como no tiene licencia ambiental no tendrá ninguna afectación”.

El experto indicó que en esos pilotos hay reservas potenciales de aproximadamente 7 mil millones de barriles, eso es 3,5 veces la reserva actual de petróleo, “lo que daría una estimación de 20 años de reservas”, mientras que en gas “se habla de 8 mil giga pies cúbicos, equivalente a un aumento dos veces más de las reservas actuales de gas”.