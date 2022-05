Pilotos de ‘fracking’ en Santander se reiniciarían a mitad de año: ANH

Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), participó en el Gran Foro ACP: ‘Hechos de sostenibilidad’, con la participación de 400 asistentes en Barranquilla, entre líderes y profesionales del sector, Gobierno, gremios, expertos en sostenibilidad y academia. En este evento se discute cómo el sector de hidrocarburos encaja dentro de los objetivos de la transición energética global y nacional.

“Este sector no está ocupando el espacio que merece en la narrativa de la transición, además tiene la capacidad de coexistir con las energías renovables en este periodo de transición. Colombia es líder en este proceso en la región, hay consenso para movernos de forma rápida en la matriz energética y la demanda”.

Enfatizó en que los hidrocarburos son parte de la solución y son una oportunidad que Colombia debe aprovechar a futuro para la transición porque este sector se reducirá, “ahora hay potencial en el subsuelo colombiano que se debe aprovechar”.

- Se revelaron cifras positivas de reserva de gas y petróleo, ¿cuál es el plan del Gobierno nacional para seguir en la reactivación de la industria de hidrocarburos?

En esta transición energética y también de Gobierno, vemos un futuro más competitivo entre países para participar en el mercado. Estos periodos de precios altos durarán muy poco tiempo, mientras siga la crisis entre Ucrania y Rusia. Más adelante los precios van a caer drásticamente. Estamos adaptando nuestros contratos y normas para que sea más fácil la inversión en el país, dejando todo listo para que le próximo Gobierno decida, si quiere aprovechar esta oportunidad o no. Ya será cuestión del próximo presidente. Creemos que hay una ventana de oportunidades que se cierra y dejaremos las referencias, normativa y contrato para que, si el próximo Gobierno, en el día uno, pueda abrir una nueva ronda de atracción de inversiones para adjudicar bloques de hidrocarburos.

- ¿Cuál será el impacto en inversiones, si el próximo Gobierno decide suspender la exploración de hidrocarburos en Colombia?

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ha sido clara frente a ese tema. Este es un sector que requiere de 4 mil millones de dólares del año, y una cuarta parte va orientada a la exploración y el resto a mantener la producción. Entonces, si no se promueve esta inversión, la producción caería de forma drástica, un ejemplo fue lo que pasó en el 2020, cuando se redujo de 950 mil barriles a 750 mil y no nos hemos recuperado todavía por más de que hay intención de las empresas en invertir y recuperar la producción. Esto implica un 20% de los ingresos del Estado, en este momento la mitad de las exportaciones del país y este año habrá cifras récord en regalías, en abril nos acercaremos al billón de pesos en regalías, cifra histórica, 400 mil empleos directos e indirectos que genera esta industria. Todo esto se sacrificaría y está en juego.

- ¿Qué garantías jurídicas dejará este Gobierno para que continúen los pilotos de ‘fracking’?

Los pilotos son un derecho contractual, lo que pasa en este momento lo está resolviendo es el sistema judicial y no el Gobierno, ya el Gobierno tiene la reglamentación y los contratos. Incluso las empresas, Ecopetrol y ExxonMobil, ya comprometieron inversiones para el piloto de investigación. Debo advertir que no es la luz verde para el ‘fracking’, solo es una investigación que nos dará información sobre los impactos del fracturamiento.

Pararlo por la vía administrativa es complicado. Nosotros como Agencia Nacional de Hidrocarburos solo administramos los contratos. Ecopetrol ya anunció que en cuestión de un mes se resolverá la suspensión de la licencia ambiental de que ordenó un juez, entonces entre junio y julio se hará el fracturamiento, eso es rápido, después de eso se recoge la información y el piloto termina. Ya futuros fracturamientos dependerán de la decisión del Gobierno.

Lea: “Sin petróleo y gas es imposible la transición energética”: Asociación Colombiana del Petróleo y Gas

- Hay organizaciones ambientales y sociales que satanizan la labor del sector de hidrocarburos, pero la industria insiste en que son parte de la solución. ¿Cómo ve esa paradoja?

Tenemos la responsabilidad de administrar unos recursos que es propiedad de todos y hacerlo de la mejor manera para que se convierta en desarrollo y se respete el medioambiente y las comunidades. Vemos que el vehículo para lograr esto es la industria, vemos por ejemplo a Ecopetrol, como el buen ejemplo de cómo esta industria ya se montó en el bus de la transición, que acepta la necesidad de promover la transición energética, pero reconoce que hay una demanda de hidrocarburos que se debe suplir de manera responsable.

Este sector siente que ha sido ignorado, incluso en Glasgow ni siquiera los dejaron participar. Esta industria no es el enemigo, sino que sus propuestas para suprimir la producción van encaminadas con el desarrollo sostenible, pero hay movimientos que no lo ven así. Su postura es ser parte de la solución y no el problema. Ya hay iniciativas de eliminar las emisiones de metano en la producción, para generar captura directa de carbono, para compensar el carbono generado en la producción. ¿Cómo? La nueva normativa se propone asignar contratos con base en el manejo de las emisiones de carbono, ahora son compromisos de manejo de carbono, las más agresivas en la compensación tendrán la prioridad.

- ¿Cuál es la proyección para este año en recursos de regalías?

Apenas llevamos cuatro meses del año, el promedio por mes es de $700 mil millones, claramente superaremos las proyecciones y estaremos a niveles del 2014. Estaremos entre $6 billones y $7 billones para el 2022.

- ¿Qué pasara con la Ronda Colombia?

Estamos preparando la ronda (es una convocatoria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANH) que busca atraer inversiones del sector de petróleo y gas para la adjudicación de bloques en el país), para que quede lista antes de que termine este Gobierno, esto requiere por lo menos seis meses, entonces, si lo sacáramos hoy ya le queda al próximo Gobierno para su adjudicación. Entonces, toca coordinar esas acciones con el próximo presidente y que arranque. Todo quedará listo, aunque hoy hagamos el anuncio, no nos alcanzará.

Sin embargo, nuestro plan es dejar unos paquetes hasta 2040, en el que hemos prediseñados 500 bloques de hidrocarburos para ofrecer, no todos se van a colocar, estimamos que para mantener la autosuficiencia se deben asignar en promedio 10 bloques por años. Si se hacen rondas cada dos años, como suele suceder, serán 20 bloques. Si el próximo Gobierno anuncia una nueva ronda, esta se ejecutará entre enero y febrero del 2023.

- ¿Colombia tiene oportunidad de exportar gas?

Estamos viendo que esa es una posibilidad, si todo el potencial que hay en la costa afuera se materializa, aunque debemos esperar los resultados de las exploraciones que se están haciendo. Hace poco nos visitaron los directivos de Shell y Exxonmobil, y nos dijeron que están optimistas y mirando opciones, una de ellas es exportar, dependiendo del acceso al gas y la demanda del mercado local.

Eso sería un cambio en el juego, seríamos un potencial exportador de gas, supliendo demandas que no abastece Rusia. Eso sí, una vez abastecido el mercado local, se podrá exportar. Hasta el año entrante se puede saber, si este proyecto es viable. Entonces tomará entre cinco y 10 años empezar a extraer gas costa afuera.

*El periodista fue invitado por la ACP al foro.