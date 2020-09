Polémica por anuncio del Gobernador de Santander de construir Parque Mundial del Cacao en Betulia

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Leonardo Rodríguez, expresó el malestar que siente la población luego de que Mauricio Aguilar señalara que el Parque Mundial del Cacao, Pamuca, ya no se levantaría en esta localidad sino en el municipio vecino, considerado como la capital tomatera.

El Gobernador de Santander hizo el anuncio el pasado sábado en Betulia y argumentó que la decisión obedecía a las fallas geológicas que registra San Vicente de Chucurí.

Rodríguez cuenta que la noticia los tomó por sorpresa, pues en ningún momento la Administración Departamental les había informado sobre la nueva determinación, pese a que ya había avances para la construcción del parque temático.

“Él nos había prometido este parque en el Programa de Gobierno. El proyecto nació porque en San Vicente tenemos el mejor cacao del mundo, somos la capital cacaotera”, recordó Rodríguez.

El Alcalde afirmó que el próximo viernes se reunirá con funcionarios de la Gobernación de Santander para conocer cuál va a ser el futuro de dicha promesa. “Esperamos que nos atiendan, porque todos estamos indignados con ese comentario. Queremos que se rectifique y continuemos con el proyecto, tal cual lo hemos conversado desde el principio. No sabemos cuáles son las fallas geológicas a las que se refiere. Nosotros podríamos presentar alternativas”.

Rodríguez asegura que si el inconveniente es el estado de la vía de acceso, la solución es invertir en el mejoramiento de las carreteras del municipio. “Toda la vida hemos estado alejados por la condición de la vía. Una de las funciones del Gobernador es hacer la Gestión para mejorar la infraestructura. Es lo que necesitamos para que la gente pueda visitar nuestro municipio”.

Promesa incumplida

El Alcalde de San Vicente de Chucurí reiteró que uno de los proyectos bandera de Mauricio Aguilar durante su campaña a la Gobernación era la creación del mencionado parque. “La gente está muy triste y furiosa porque ese fue el motivo por el cual le votaron en las elecciones. Siempre estuvimos esperanzados en la construcción de Pamuca. Durante tres periodos de Gobernación nos han hecho esta promesa”.

Rodríguez afirmó que recién fue elegido Aguilar en el municipio se socializó cómo iba a ser el nuevo lugar de esparcimiento. “Se habló que iba a ser en el sector de El Cerro de la vereda Santa Inés, a 2,5 kilómetros de la cabecera municipal. Hemos hecho sobrevuelos y revisado planos... El trabajo ha sido muy puntual. Esperamos que el Gobernador retome el rumbo”.

Igualmente, el mandatario local considera que el parque debe construirse en su municipio, pues es ahí donde está la tradición cacaotera. “El lugar donde más se siembra el cacao es San Vicente, el mejor chocolate del mundo es el nuestro. Durante décadas y décadas hemos vivido en medio de la violencia y este parque es una oportunidad para seguir avanzando. Este proyecto catapulta nuestra economía y los compromisos son para cumplirlos”.

Incluso, el Alcalde indicó que había puesto en marcha, con recursos propios, una obra para el mejoramiento de casi dos kilómetros de la vía que conduce al lugar donde se construiría el parque. “Solo en eso estamos invirtiendo más $2 mil millones”.

De esta forma, Rodríguez propondrá el próximo viernes la creación de mesas de trabajo para rescatar este proyecto y se replantee el anuncio hecho por el Gobernador.

“Pamucaes un parque temático pensado para que los visitantes vivan la experiencia del cacao, desde su siembra, su cosecha y el estilo de vida. Contaría con atractivos turísticos enfocados en el turismo de naturaleza y aventura, además de museos. Se iban a levantar cabañas para que la gente se pudiera quedar y recorrer senderos”, describe el mandatario.

Rodríguez considera que no hay un municipio que conozca tanto del caco como San Vicente de Chucurí, donde se encuentra el laboratorio y la sede principal de la Federación Nacional de Cacaoteros. “Somos el principal productor de cacao de Colombia, mientras que en Betulia las hectáreas de cacao no pasan de 20. ¿Cómo pretenden hacer el parque donde no se siembra el cacao?”.

Se estima que en San Vicente de Chucurí se producen 7.500 toneladas de cacao, gracias la labor de unas 4 mil familias. El 70% de la economía de este municipio gira en torno a este producto.

Aunque la construcción de las 13 megaobras turísticas por parte de la administración Aguilar se contemplan dentro del nuevo Plan de Desarrollo, estos están condicionados a la gestión de recursos que pueda realizar la Gobernación de Santander para su respectiva ejecución.

Debido a la pandemia de COVID-19 la inversión en el sector salud, la atención a la población vulnerable y la reactivación económica pasaron a ser los ejes fundamentales de la hoja de ruta de la Gobernación, mientras que la ejecución de los megaproyectos turísticos pasó a un ‘segundo plano’.

La secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Mery Luz Hernández López, no se refirió al pronunciamiento del Gobernador Mauricio Aguilar, pero aseguró que se están haciendo estudios de viabilidad para la construcción de Pamuca.

“El Plan de Desarrollo tiene contempladas muchas obras para este cuatrenio. Pero la mayor prioridad del Gobernador es la salud de los santandereanos, es lo prioritario ahorita”, recalcó Hernández.

