Por cada $1.000 que suba el diésel en Colombia, la inflación aumentará 3,8 %, la fuerte advertencia de Fedetranscarga

Muchas cosas. Por ejemplo, la forma en cómo la institucionalidad está haciendo política hoy en día, beneficiando a unos pocos y no a nosotros que nos esforzamos, pagamos impuestos y generamos empleo, no tenemos ningún beneficio. En cambio sí se incentiva mucho a que la paz o el perdón total, beneficiando a personas que han perjudicado de una manera u otra a otros colombianos.

Pasando de la seguridad a los combustibles, como gremio, ¿qué ajustes piden para la fórmula que fija el precio de los combustibles?

Hemos sido los pioneros en este tema, empezamos a hablar con congresistas para que no subieran el precio de la Acpm y que no nos pase como la gasolina, que está afectando a los colombianos. Nosotros, los transportadores, somos un muro de contención para la inflación; y cuando suba el Acpm, por más que uno no quiera, se tendrá que trasladar al generador de carga y este lo hará con toda la economía nacional. Desde hace un año, estamos trabajando en el tema, por eso no hemos dejado que suba.

¿Qué buscan entonces?

Que realmente se recalcule la fórmula de combustible. Por ejemplo, que se mida que somos productores, sacamos entre 700 mil y 800 mil barriles diarios de petróleo, una parte se exporta y otra parte van a las refinerías de Colombia, en Cartagena y Barrancabermeja. Esto demuestra que siendo productores con costos nacionales por qué tenemos que medirnos con el precio internacional.

Nuestros costos no son los mismos, tenemos que importar una parte de la gasolina y del Acpm, en un 25 %, porque para el consumo nacional no alcanza. Entonces, propusimos hace un año aumentar la capacidad de las refinerías para no importar esa gasolina. Porque, si nos basamos en precios internacionales, obviamente este tendrá que subir.

En vez de tener esas utilidades exorbitantes de Ecopetrol, pues que estas también hagan parte de la tranquilidad del bolsillo de todos los colombianos.

Hace poco el ministro de Hacienda cuestionó a los transportadores de carga por no aprovechar el congelamiento del precio del diésel en Colombia, ¿qué piensa sobre eso?

Resulta que en el 2019 una tractomula costaba $400 millones y ahora en el 2023, cuatro años después, cuesta el doble. Así que por más que no nos haya subido el combustible, el valor de la inversión para operar un tractocamión es el doble; a las llantas les pasó lo mismo porque nos basamos en el dólar y vivimos una crisis cuando estuvo en $5.000. Hoy en día se ha estabilizado más en $4.000, pero no significa que nos bajaron los costos.

Ojalá pudiéramos ahorrar del combustible que no ha subido, pero seguimos cobrando el mismo flete de hace 10 años. Es decir, venimos cobrando al mismo precio del 2015, pero seguimos gastando al precio del 2023, y la inflación del 2015 al 2023 ha sido altísima.