$!Qué hizo la empresa santandereana Conexalab para estar entre las más innovadora en el país

Innovar es como respirar. Son esas actividades, esas acciones que se hacen en la empresa y se piensa como un ecosistema integrado por personas. Son como los pulmones, como la respiración, si nosotros no innovamos, nos morimos, es decir, si no respiramos, fallecemos. Dar definiciones sofisticadas sobre innovación lo podemos hacer, pero innovar son esas acciones que nos permiten vivir, es nuestro ADN, es como nuestro sistema de supervivencia.

Como dije hay unos temas culturales que se deben reforzar y también otros de comunicación que tenemos que cambiar, tenemos que saber contar las historias. Invito a los gobiernos locales a que se unan y luego monten las estrategias en conjunto para la innovación en el departamento. Hay gestos muy importantes que hace la Cámara de Comercio en fortalecer el ecosistema de innovación. Debemos plantearnos una ruta de desarrollo de la innovación regional, hay que empezar con esos cambios, hacer esas interacciones que funcionen más rápido, más colaborativas en pro de generar esas gestas de innovación, con enfoque a largo plazo, que no sea un tema del gobierno de turno, sino que sea un acuerdo de la sociedad santandereana.

Hay unos aspectos culturales que se deben trabajar muy fuertes, ese trabajo hay que hacerlo desde la casa, desde el colegio, y reforzarlo en la universidad y en las mismas empresas. Primero, creerse ese estatus de valoración, de que aquí hay una mano de obra espectacular, personas con unas ideas top, de otro planeta, pero muchas veces toca irse a Bogotá o a otras partes del mundo para mirar qué hay. En resumen, nos creamos muy poco, debemos valorarnos más. Segundo, que esa empresa sea consciente de que, si le está yendo bien, es por algo y tiene responsabilidad de compartir ese conocimiento. Hace falta esa unión, trabajar en equipo. Entonces debe a ver un cambio de mentalidad, ser más colaborativos y reconocer las fortalezas. Tercero, fortalecer el ecosistema de emprendimiento y eso se hace con un mapeo de lo que hay en la ciudad, se debe revisar lo que tenemos y lo que nos hace falta. Y por último al empresariado santandereano, en general, no le gusta contar lo que hace, son muy pocos los que sí cuentan, la invitación es a compartir más las cosas buenas que están haciendo.

¿Y el inglés entra en esas falencias de la región?

Ese tema me llama mucho la atención y es necesario que el departamento avance más en el segundo idioma del inglés para estar en esas grandes ligas del emprendimiento y de la innovación. Eso es lo que tenemos que tratar de mejorar cada vez más, romper esas barreras y quitar esos elementos que impiden aprovechar sus talentos. Por ejemplo, hoy en día la India es el referente de programación por el manejo del inglés. Acá hay unos talentos en programación muy buenos, pero si esa persona no se comunica con la demanda porque no habla inglés, o muchas veces las empresas ni siquiera tienen su página web inglés, entonces quedan incomunicados, relegados.

¿Qué recomendaciones le da a esos empresarios o emprendedores que buscan el camino de la innovación?

El tema es derribar paradigmas. Hay que revisar las macrotendencias del mercado, ofrecer productos o servicios que tengan valor, es decir, buscando que ese proceso que haga agregue valor y tenga un propósito superior. Además, quitar el imaginario que solo los grandes innovan, todos podemos, así sea usted un emprender o una pequeña empresa lo puede lograr y se hace dándole más valor a sus cosas, también está el amor y la pasión con que haga las cosas.