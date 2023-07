¿Qué sanciones hay por no suministrar o suministrar de forma errónea información en el RUB?

Las sanciones aplicables son las correspondientes a los artículo 651 y 658-3 del Estatuto Tributario las cuales pueden ser de hasta 318 millones de pesos.

Es importante saber que en el caso de no realizar este reporte, la persona jurídica y/o estructuras sin personería jurídica estarán sujetas al régimen sancionatorio de la DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 631-6 del Estatuto Tributario, cuando el obligado a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales, RUB, no la suministre, o lo haga de manera errónea o incompleta, y/o no la actualice, será sancionado según lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario, esto corresponde a 1 UVT ($42.412) por cada día de retardo, agrega Mario Leguizamón Socio BPO de Ventus Consultores.

Así mismo, resalta que “cuando las personas jurídicas y/o estructuras sin personería jurídica no entreguen la información y/o suministren datos falsos, podrá ser objeto de sanciones civiles y/o penales de acuerdo con la legislación nacional”.

La Dian principalmente busca con esto que las personas jurídicas y/o naturales contribuyan en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.

“Por medio de este reporte, se quiere garantizar la transparencia en las operaciones mercantiles que tienen las empresas y quienes son los beneficiarios finales de las utilidades y/o rendimientos generados en cada período fiscal”, resalta el Socio BPO de Ventus.