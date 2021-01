El proyecto de explotación subterránea de Soto Norte queda completamente archivado. Esto ocurre después que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, no aceptara el proceso de apelación interpuesto por la Sociedad Minera de Santander, Minesa.

Lo anterior implica que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) queda en definitiva archivado para el trámite del licenciamiento ambiental en Soto Norte.

Como se recordará, a través del auto 09674 del 2 de octubre del 2020, la Anla archivó el estudio por falta de argumentos técnicos del proyecto minero y de las respuestas emitidas por la empresa a los requerimientos realizados por parte de la autoridad ambiental.

Si bien por el momento la entidad no ha emitido la resolución que específica el por qué no aceptó el proceso de apelación; Vanguardia conoció que ante esta última decisión la empresa minera no tiene más alternativas administrativas para el EIA.

Para Erwing Rodríguez-Salah, líder ambiental y accionante de la Sentencia T-361, “la Anla, en el escenario de rechazo al recurso de reposición interpuesto por Minesa, debe proceder a negar definitivamente la licencia ambiental a su proyecto Soto Norte, proyecto que, como vengo afirmando de tiempo atrás, jamás se le debió dar trámite teniendo en cuenta consideraciones de tipo legal, técnico-científicas, y la voluntad de los colombianos que jamás dará la licencia social a estos proyectos mineros”.

¿Qué viene?

La decisión de la Anla no implica que el proyecto no pueda ejecutarse. Sin embargo, la minera tendría que volver a presentar una solicitud de licenciamiento y hacer algunos cambios al EIA anterior.

En los últimos ocho meses, Minesa tuvo que proporcionar respuestas integrales a las 107 solicitudes de información adicional de entidad sobre una amplia gama de temas.

La notificación se debe dirigir a la minera y más de 50 terceros intervinientes del proceso minero, es decir, personas o grupos sociales interesados y afectados directos en el proyecto minero.