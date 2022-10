Reforma tributaria y suspensión de contratos: La ‘tormenta’ perfecta para hidrocarburos y minería

Lo que quieren es suspender los nuevos contratos de exploración y producción, aunque no está muy claro este segundo. Suspender los contratos de exploración a futuro y solo dejar los actuales, que suman alrededor de 180, sí o sí tendrá afectaciones. Tener esos 180 contratos de exploración con esta reforma tributaria, y si pasa, pues puede que se queden solamente en papel, porque no tendría mucho sentido para los inversionistas de ir a correr riesgos muy altos.

¿Qué lectura tiene de las manifestaciones de los trabajadores y empresas mineras y de hidrocarburos contra la tributaria?

Todo esto perjudica a todos los colombianos y no solamente a una clase o algo particular, todos terminamos afectados por tener menos recursos para los gastos sociales y, por el otro lado, tener combustible mucho más caro.

Esto quiere decir que se están desincentivando todas las inversiones. Entonces, aparte de ponerles restricciones de entrada por no darles nuevos contratos, se están haciendo menos rentables esos proyectos. Es menos atractivo para las compañías extranjeras y la misma Ecopetrol seguir invirtiendo. Esto hace que los proyectos no sean rentables, no sean viables económicamente, entonces hace es que al final vamos a tener efectos en la producción. Básicamente, en pocos años, es decir, antes del 2030, perderemos la autosuficiencia, nos tocará importar combustible para cargar la refinería. Por tanto, esto hace que se presionen al alza los precios de los combustibles, el Fondo de Estabilización sería todavía más grande en los déficits.

¿Y el empleo?

Por ejemplo, Ecopetrol tiene 18.000 empleados directos, esos no tendrían mayor riesgo en el corto o mediano plazo, pero hay 55.000 contratistas de compañías que le brindan algún servicio a Ecopetrol. Esas sí tienen un riesgo muy alto en el corto plazo, porque se cancelarían contratos y se generaría desempleo.

Hablamos que la industria de hidrocarburos genera 110.000 empleados directos y cientos de miles de indirectos a través de toda la cadena de producción que se tiene. El sector minero sí genera un poco más, por lo menos 200.000 en el país. Este también corre el riesgo de no tener nuevas inversiones o a desinversiones porque se podría pararla producción en minas. Esto provocaría efectos negativos y para algunos departamentos puede ser devastador, como La Guajira y Cesar. En el sector de hidrocarburos están Santander y Meta.

¿Qué va a pasar con la Refinería de Barrancabermeja, teniendo en cuenta los anuncios de cero exploración y extracción, más la tributaria?

Hay que dar un parte de tranquilidad para los empleos de la refinería porque no tienen mayor riesgo. Las refinerías de Barrancabermeja y la de Cartagena tendrán que seguir operando porque Colombia seguirá demandando combustibles refinados. Más bien se proyecta que terminaremos importando combustible refinado porque no alcanza la producción local de las dos refinerías. En términos de empleo, no veo ningún riesgo a corto y mediano plazo. Eso sí, no se abrirán más puestos de trabajo, incluso se pensó en realizar una remodelación de fondo de la refinería de Barrancabermeja o ampliación, entonces eso no sucederá. Pero sí podría haber afectación entre los proyectos de extracción.

¿Qué pasará si todas estas licencias de exploración se juntan con la reforma tributaria?

El país producirá menos crudo del que se tiene ahora y tocará importar para las dietas de la refinería. Se estima que 30 mil barriles al día se tengan que importar a mediano plazo en tres años. Ese sería el déficit que tendría la producción colombiana para la refinería. Eso repercute en el precio de los combustibles de la gasolina y el diésel en el mediano plazo.

