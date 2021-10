Relaciones comerciales con Venezuela, una oportunidad de negocio

Venezuela fue un destino clave para el comercio internacional santandereano. La cercanía con el vecino país y la demanda de bienes y servicios permitió entablar grandes relaciones comerciales. Sin embargo, por la situación que atraviesa el vecino país y al romperse las relaciones políticas, todo cambió.

Ahora, cuando el Congreso de la República propuso normalizar las deterioradas relaciones, muchos gremios económicos lo recibieron como una buena iniciativa.

Rosmery Quintero Castro, directora ejecutiva de Acopi, aseguró que es fundamental restablecer ese comercio porque sería una gran oportunidad para el proceso de reactivación de Colombia con un país que hoy no tiene capacidad productiva, no solo en bienes para la canasta familiar sino la industria.

“Las relaciones binacionales son favorables para Colombia. Estamos exportando 10 veces (más) de lo que importamos de Venezuela y eso quiere decir que se está exportando valor agregado y se involucra mucha mano de obra. Por otro lado, cuando hablamos de las fronteras, La Guajira es un comercio de carga donde se tiene un paso de ciudadanos de manera formal, contrario a Cúcuta, que se tiene un paso cerrado, lo cual genera un impacto para la economía, tanto en pérdidas de empleo como cierre de empresas”, dijo Quintero Castro.

Para 2007, las relaciones comerciales con el vecino país empezaron a debilitarse. Durante este año, Santander logró la comercialización de US$140,8 millones FOB. Dentro de los principales productos que se llevaron fueron: carnes, autopartes, prendas de vestir, calzado y lácteos, según datan los estudios de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

“No es un secreto para nadie que Colombia hoy en día está abasteciendo a Venezuela, esto se hace con un pago de contado. Nosotros como santandereanos nos veríamos beneficiados de restablecerse las relaciones”, explicó Franky Guevara, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Confección y Afines, CCCyA, Santander.

Más garantías

Sin embargo, el líder gremial considera que esta reapertura del comercio internacional debe ir acompañado de garantías para los empresarios, “esto con el fin de no cometer los errores del pasado donde nuestros empresarios no les cancelaron los productos vendidos. Es decir, en Venezuela nadie responde y no es solo abrir el comercio, sino que deben existir unas garantías estipuladas, que veo muy difícil poder lograrlas con el gobierno actual de este país”.