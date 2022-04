$!Santander redujo su pobreza en el 2021, pero falta camino para llegar a los niveles de prepandemia

Factores de reducción

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explica que para entender la situación de pobreza monetaria en Bucaramanga y su área se debe analizar en perspectiva, es decir, entre 2019 y 2020 la incidencia de la pobreza monetaria creció 14,7 puntos porcentuales; mientras que entre 2020 y 2021 se redujo en 10,6 puntos.

Esto significa, según Oviedo, que todavía falta camino para reducir la pobreza y regresar a niveles prepandemia.

“Lo que llevó a la ciudad a una reducción significativa en puntos porcentuales en pobreza monetaria y extrema fue la buena dinámica laboral en el 2021. La reducción de la tasa de desempleo entre 2020 y 2021 influyó directamente en la disminución de la pobreza, mientras que las ayudas institucionales lo hicieron en menor medida”.

La economista Yudy Gamboa, docente de Economía de la Unab, sostiene que combatir la pobreza sigue siendo un reto urgente del Gobierno pues el indicador aún no retorna a los niveles previos a la pandemia. Además, sigue existiendo una gran brecha entre el campo y la ciudad (6 puntos porcentuales), la pobreza rural, de hecho, fue subió en el 2021 en relación con el 2020.

“A nivel Santander, la pobreza disminuyó, pasó de 38,8% a 36% en el último año, pero esta disminución no fue tan significativa como en otros departamento. Bucaramanga, por su parte, muestra una evolución positiva, pues fue la ciudad con la mayor disminución entre 2020 y 2021. Aunque aún hay un camino por recorrer para llegar a los valores de 2019”.

Un camino de paz y de muchas necesidades

Esther Pérez vive desde hace 13 años en el asentamiento Caminos de Paz, una zona subnormal de Ciudad Norte.

Allá, en un improvisado rancho, se refugia junto a su esposo, una hija y un hijastro.

En sus palabras, “junto a mi marido afrontamos el difícil arte de ser pobres; él, como mecánico que arregla uno que otro motor destartalado; y yo, vendiendo empanadas y masato”.

Como lo que reúnen los dos, según sus cálculos, no supera los $250 mil mensuales, “nos ha tocado ingeniárnosla haciendo rifas que nos salvan el día a día. Gracias a Dios aquí en el barrio hay gente muy solidaria y, como buenos vecinos, logran que a punta del azar podamos sobrellevar estos tiempos tan difíciles de pobreza”.

“De todas formas la unión entre la venta de comida informal y la estrategia de arreglar tuercas de carros y motos, así como nuestro empuje, han sido claves para sacar adelante nuestro hogar, aunque reconozco que no es fácil”, señala Esther Pérez.

Las penurias económicas de su familia, si bien asegura son el ‘pan de cada día’, también sabe que “en esta ciudad quien no trabaja, no come. Por eso, en lugar de quejarnos tanto, preferimos seguir nuestro camino en paz”.

“Ahí vamos, poco a poco”

Luz Stella Cáceres es madre soltera, de seis hijos, quien hace diez años se refugia en uno de los asentamientos subnormales más neurálgicos de la capital santandereana: Punta Betín, situado metros adelante de denominada Curva del Diablo, vía a la Costa.

Ella, quien durante un buen tiempo se desempeñaba en una farmacia, al final por la pandemia y por un accidente de trabajo se quedó desempleada: “Como hemos podido, junto a mis hijos mayores, hemos venido sacando adelante a nuestro hogar”.

A sus 47 años afirma que “el camino que nos ha tocado llevar para sostener el hogar es tan difícil como las piedras que conducen a las casas en Punta Betín: lleno de obstáculos. Obviamente, he tenido que recurrir a vivir de la informalidad, pero aún así no me quejo”.

Y es que, de manera precisa, Luz Stella hace ingentes esfuerzos junto a sus hijos, “para conseguir trabajos extras que nos permitan ir ‘cuartillando’ la platica para la comida”.

“Ser pobre es duro, pero uno se puede quedar sentado esperando que del cielo le baje todo. Por fortuna, aún tenemos restos para ponerle la cara a la brisa y ahí vamos, poco a poco, saliendo de esta pobreza que, si bien es dura, no nos va a derrotar”, afirma con un gran tono esperanzador.