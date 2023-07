Santander registra alta evasión del Soat y de la revisión técnico mecánica, ¿cuáles son las razones?

A corte de abril de 2023, según Fasecolda, se han pagado $25’817.994 por el Sota en Bucaramanga.

¿Qué piensan los motociclistas?

Santiago Quiñónez vive en Bucaramanga y es uno de las 462 mil personas que tienen motocicleta en el área metropolitana. La compró hace seis años y la usa para movilizarse de su casa al trabajo.

“Para pagar el Soat me tocaba hacer de todo. Al principio, cuando no tenía trabajo fijo, fue difícil, me tocaba reunir con lo que me pagaban de varios empleos como independiente. Luego cuando accedí a un contrato fijo, ya el pago fue más fácil porque disponía del dinero para hacerlo”, contó el motociclista a Vanguardia.

Para él, la evasión del pago del seguro demuestras las condiciones precarias de ingresos y empleo de los colombianos, “pero no justifico que no lo paguen porque es de obligatorio cumplimiento y es la manera segura de movilizarse en la moto y tener alguna garantía, si hay daños a terceros”.

Dijo que la moto se convirtió el medio de transporte para la gran parte de la clase trabajadora de las ciudades y estas personas se enfrentan al costo de la póliza, “que en muchas ocasiones no tienen para pagarlo porque el ingreso promedio no alcanza, pero también hay personas que tienen la plata, pero no lo pagan, no tienen cultura de pago”.