Santurbán, un ‘alto en el camino’ con la delimitación

Se tendrán Encuentros virtuales

Si bien no se harán las reuniones con la comunidad, el ministro Lozano anunció que sí podrán realizarse las mesas virtuales para profundizar los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta integrada en la delimitación presentada en septiembre del 2019 a 40 municipios.

“Estamos preparando estas mesas de trabajo virtuales que no reemplazarán lo ordenado por el Tribunal. Las reuniones de concertación deberán ser presenciales y eso lo hemos insistido en el área de jurisdicción, en este proceso no se adoptarán decisiones sin la participación de la comunidad, no vamos a sacar a nadie del Páramo, lo he reiterado siempre, son las comunidades los guardianes de las riquezas, bienes y servicios del ecosistema, y con el que vamos a trabajar para la protección y restauración de este lugar”, puntualizó el ministro Lozano.

Como se recordará, según la cartera, tras analizar las propuestas, alternativas y sugerencias de la comunidad participante en las Fases de Consulta e Iniciativa se obtuvo que el área de referencia de páramo identificada en 2019 tiene una extensión total de 138.699 hectáreas, 3.446 más que la realizada en 2014, que presentó 135.253 hectáreas, distribuidas en 30 municipios de los departamentos de Santander y Norte de Santander.