“Se asignaron 215 Zonas Digitales para Santander”: MinTIC

¿Cómo avanzan las Zonas Digitales en Santander?

Efectivamente uno de nuestros objetivos como gobierno es llevar la conectividad a todas las regiones del país y para ello utilizamos diferentes proyectos. Uno es Zonas Digitales, que consiste en la ubicación de unos puntos en las cabeceras de las zonas rurales o urbanas en donde esperamos que haya Internet para la ciudadanía.

En realidad se asignaron 215 Zonas Digitales para Santander. En el área rural hay 128. Eso ha hecho que lleguemos a 42 municipios del departamento en particular.

Esperamos seguir prestando el servicio en muchos puntos durante 2022. Es importante no obviar que no es el único proyecto de conectividad, la idea es que sumemos todos los proyectos para mayor conexión en el departamento. Otro tiene que ver con centros digitales y también NavegaTIC, que es la entrega de tarjetas SIM a jóvenes estudiantes y a mujeres emprendedoras. En este proyecto hemos entregado más de 800 tarjetas. También tenemos una iniciativa que llamamos Hogares Conectados.

¿Cómo es el trabajo con los gobiernos locales?

Cada vez estamos siendo mucho más estrictos en el seguimiento de la conectividad en todos los proyectos y haciéndole una auditoría muy cercana a quienes prestan esos servicios. Nuestra prioridad es la prestación del servicio óptimo. Aquí no estamos pensando en proyectos a corto plazo, sino en el país y en los santandereanos para que realmente puedan continuar con su conectividad para usar la tecnología en todos los sectores.

Tras el problema de Centros Poblados, ¿cómo se logrará la meta de conectividad?

Son efectivamente dos proyectos. En el 2019 con la subasta que se llevó a cabo con la finalidad de ampliar la cobertura en 4G, es decir, la cuarta generación de tecnología que mejora la calidad del servicio, se incluyeron 108 localidades del departamento de Santander. Es obligación de las empresas cuando se les adjudicó el espectro. Ellos llevaran conectividad a 108 puntos que corresponden a 36 municipios. Allí se ha iniciado con esa cobertura -y resalto - que es tecnología 4G para que no haya dificultades de ‘no me conecta, se me cae la llamada, que no logro bajar el video’. Pues con esta tecnología no suceden esas cosas. Lo esperado es que para 2025 las 108 localidades estén completamente instaladas. Ya en el 2021 se dio inicio con ellas y hay un porcentaje que va para 2022.

¿Qué porcentaje representan esos 108 puntos en Santander?

No hay un valor exacto que se pueda determinar porque la población es cambiante. Nosotros siempre nos dirigimos es a responder con muchas alternativas que nos permitan lograr cubrir la población flotante. Cuando instalamos un centro digital, la cobertura es la de una cancha de fútbol. Acá sumamos todos los proyectos y nos dirigimos al objetivo que tenemos que es conectar a gran parte de Colombia.

¿Cómo hacen los santandereanos para tener esos servicios?

La mejor forma de obtener información certera es accediendo a nuestra página web. Ahí pueden encontrar toda nuestra oferta. Tengo que decir que para el proyecto NavegaTIC, que es la entrega de tarjetas SIM, la convocatoria ya fue cerrada. Las tarjetas han sido entregadas y están en aprovechamiento quienes las recibieron. Pero eso no quiere decir que no sigan existiendo las otras alternativas que estamos trabajando en colectividad como Centros Digitales, Hogares Conectados, Zonas Digitales y el de Hogares por Cobertura Móvil por subasta. Todas las redes y el trabajo que estamos haciendo va dirigido a lograr mayor colectividad.

¿Cuál es el balance de los centros digitales?

Los Centros de Transformación Digital son proyectos valiosos que a nivel nacional aportan al uso de la tecnología. Nosotros nos hemos dirigido a grupos de emprendedores a los que hemos llevado diferentes proyectos.

Apps.com es muy especial porque los emprendedores llegan con sus proyectos y muchas veces no se desarrollan porque no tienen las herramientas para poder ofrecerlo en el mercado. Nuestro acompañamiento está siendo realmente integral y permite que con los cursos virtuales el emprendedor tenga su página web, su pasarela de pago, pueda prestar sus servicios vía virtual.

Eso para nosotros es muy importante y va dirigido a la productividad de la tecnología. En Apps.com tenemos más de 620 beneficiarios en Santander. Esa es una suma muy importante porque 620 emprendedores están reactivando la economía del país.

¿Cómo poder ingresar a las becas con el Icetex?

En primer lugar hablemos del proyecto Un ‘Ticket para el Futuro’. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web. Este es un convenio que suscribimos con el Icetex en el cual le estamos financiando hasta el 90% de diplomado, especialización o maestría a los colombianos que quieran estudiar áreas de tecnologías de la comunicación. Esto tiene una característica muy valiosa.

Además, si termina su programa y trabaja un año a favor del país, le puede ser condonada esa deuda del 90%. Es un proyecto muy valioso. Misión TIC va dirigido a capacitar programadores y es gratis. Tenemos inscripciones hasta el 21 de enero y concursarán para poder certificarse.

¿Cómo funcionan las redes 5G?

Cuando estamos avanzando en tecnología es poder desarrollar la 5G que es la de punta. Colombia va para allá. En ese marco es que se ha permitido que las empresas tengan unos planes piloto en los que prestan servicios 5G. Ya tenemos más de 50 en el país. No hay efectos adversos cuando hay esta clase de instalación de antenas. Yo les informo que no generan efectos adversos para la salud.