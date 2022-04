Ordenaron bajar a todos los ocupantes y en la medida en que les pedían sus documentos de identificación, todos se fueron convenciendo de que no se trataba de dejar a un prominente “paraco”, sino lo trágicamente inesperado: estaban secuestrados. A partir de entonces, el grupo fue relevado por otros guerrilleros.

Que la Semana Santa no lo haga padecer el resto de año

Esta historia la recuerda hoy Isabel Cristina Rincón, una de las víctimas del secuestro, quien en la actualidad es la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Udes.

“Esta reflexión es para cada uno de las personas que me conocen y me aman. Y la hago en el marco de 23 años de mi secuestro en un avión de Avianca en la ruta Bucaramanga-Bogotá un 12 de abril a las 9:00 de la mañana del año 1999, que marcó mi vida para siempre”.

Por eso compartió un escrito para su hijo, Ramiro Andrés, su familia y sus amigos.

“Bien lo decía el escritor Saramago, en una entrevista publicada en El País Semanal: El rasgo principal de una sociedad en crisis y olvidada de su pasado de dolor y de injusticia, es perder la esperanza por qué ello equivale a perder la fe en nosotros mismos. Por eso, aunque hayan pasado tantos años, no podemos perder la capacidad de ilusionarnos todos los días pues ello equivale a estar muertos”.

Así dice el texto:

“Y en eso marco de este recuerdo doloroso y también de felicidad de mirar atrás y estar vivos quiero compartirles esta historia, cuentan que un padre le pidió un día a su hijo que, por cada mala acción que hiciera, cada vez que molestara o hiciera daño a alguien, clavara un clavo en la pared. Esta se fue así llenando de clavos, muchos al comienzo, luego menos. Hasta que el hijo fue con su padre un día a contarle que, desde hacía un tiempo, había ya dejado casi de clavar clavos. Ya lograste el autocontrol, le comentó el padre.

Ahora, cada vez que de alguna manera ayudes o contribuyas con otro, puedes desclavar un clavo. Pasó un tiempo y el hijo regresó un día contento con el anuncio de que la pared ya se encontraba libre de clavos. Ya eres un líder, le anunció el padre. Y ahora, preguntó el muchacho:

¿Qué hago con los huecos en la pared? ¿Los puedo tapar? No, fue la respuesta, que se queden allí, como testimonio de que finalmente no te has hecho solo, como registro silencioso de todos aquellos que, de una manera u otra, han contribuido a formarte.

Por eso esta etapa de un volver a vivir después de un suceso no solo donde estuvo en peligro mi vida y donde sentí lo que es el miedo a morir , ademas donde perdí un hijo en cautiverio aún ante todo esto, ha sido fundamental en esa pared con huecos que constituyen la vida de cada uno de nosotros. Por esto es que la vida, la familia y los amigos resultan tan especiales, porque nos conocemos y nos reconocemos como somos sin máscaras , en el esfuerzo de clavar y desclavar clavos.

Después de ese día intentó todas las mañanas enamorarme de la vida, de mi familia y de mi trabajo y les recomiendo que siempre sigan haciendo planes y luchen por lograrlos, y sean siempre ustedes mismos , pese al trato que nos puedan dar. Planteen su verdad y sus preguntas con transparencia y ejerzan sus cargos y sus sueños con responsabilidades con integridad moral y ética.

Finalmente, les quiero invitar a tener en cuenta la importancia a “reparar el mundo”. Yo espero haberlo hecho en estos años de mi vida y también espero mi reparación como víctima esto se interpreta fundamentalmente como la ayuda al prójimo y la búsqueda del bien común”.