Se espera que el precio del huevo baje en 2024, estima presidente de junta de Fenavi Santander

Las vías en el departamento es una de las dificultades que siempre hemos tenido que afrontar los agricultores y otros sectores. En este caso, lo vemos con mucha preocupación porque es algo recurrente y que no ha tenido una solución definitiva. No tenemos paso por nuestra vía principal de salida de productos avícolas para Medellín, Magdalena Medio, centro y sur del país. Eso implica dar la vuelta por San Alberto con una hora y media adicional en tiempo y congestión, esto hace que esta carretera se vuelva a veces inoperante y con sobrecostos. Esto a la final va en detrimento de los márgenes de las compañías y seguimos en incertidumbre por estos cambios climáticos.

Como consumidores nos enfocamos en el precio, ¿en este momento el precio del huevo va al alza, se mantendrá estable o bajará?

El precio en este último año ha estado estable, no ha bajado de manera tan notoria, cedido un poco en algunos casos. Pienso que es algo que se demora porque el traslado de estos costos más económicos que estamos percibiendo hasta ahora no es tan inmediato. Las compras de los granos se hacen con dos o tres meses antes de que lleguen y se consuman. Pero hay una tendencia a que deba bajar, aunque creo que no sea mucho a niveles prepandemia. Si el dólar nos sigue ayudando, si no sale otro problema tan grave, será manejable para las empresas.

¿Ve con temor la guerra que se inició en Israel y Palestina?

Es una preocupación porque genera sobrecostos, sube el petróleo y la energía. Todo eso al final redunda en este sector, porque los granos, en los países donde los producen, muchas veces toman precios altos cuando el petróleo sube, ya que lo utilizan para generar etanol. Pero es muy probable que la tendencia a final de año sea a la baja, y si las cosas siguen bien, deberá estabilizarse y bajar otro poco más el año entrante.

