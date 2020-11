Se invertirán $1,7 billones para obras en Santander

Con la firma del Pacto Funcional de Santander, el Presidente Iván Duque Márquez ratificó una inversión de $1,7 billones en el departamento para el desarrollo social, la conexión vial y la reactivación económica.

“El reto de nuestro país es reactivarnos de manera segura para que no ocurra lo que ha pasado en otras partes del mundo. No es una opción, nos toca elevar el discurso político, elevar el trabajo y concentrarnos en la administración, en sacar adelante a Colombia. No es tiempo para mezquindades ni para odios, ni para promover de manera electorera embrionarias que generen conflicto social, aquí lo que se trata es que todos nos pongamos la camiseta para sacar a Colombia adelante, sin divisiones, sin ataques, sin parálisis, solo dar pasos adelante”, afirmó Duque Márquez, en el marco del programa Compromiso por Colombia’, que se realizó en Cenfer (Girón).

Este es un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el departamento de Santander. El 67% de los recursos, al menos $1,1 billones, serán aportados por la Nación, mientras que el 33% restante, $576.167 millones, por la gobernación y los municipios.

Los recursos irán para priorizar, financiar y gestionar la ejecución de 136 proyectos durante los próximos cinco años en los sectores de infraestructura vial, transporte, agua potable, salud, educación, deporte, turismo y vivienda rural.

El jefe de Estado recordó que este pacto tiene el objetivo de articular planes, políticas y programas orientados a consolidar a Santander, a través de las subregiones, como eje de competitividad y para afianzar su crecimiento mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el desarrollo económico y social.

Las inversiones se prevén en vías para mejorar la competitividad del sector productivo y turístico, que ascenderán a $1 billón. Los otros $715.345 millones se destinarán para 83 proyectos sociales relacionados a la reducción de la pobreza y la inequidad.

Con este tipo de obras, aseguró Duque Márquez, se generarán más de 37.000 empleos directos e indirectos.

Adelantarse a la Navidad

Como parte de la estrategia de reactivar la economía, el Presidente Duque Márquez pidió nuevamente a las empresas privadas adelantar la prima navideña para la primera quincena de noviembre.

“Madruguémosle a la Navidad, como lo hemos venido diciendo, que en la segunda quincena de noviembre se haga este pago, para aprovechar los descuentos y activar la economía. (...) Si bien vamos a tener un diciembre distinto, no será una Navidad menos alegre que las anteriores porque los colombianos somos ‘berracos’, tenemos capacidad de salir adelante, resiliencia, determinación y eso lo tenemos que demostrar”, expresó el mandatario.

Así mismo precisó que esta acción será un apoyo a la reactivación que marcará el ritmo, “para cerrar el año con éxito y optimismo”. Además, permitirá en el 2021 se logre la meta de crecer por encima del 5,5%.