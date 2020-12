Se invertirán US$76 millones en los proyectos pilotos YNC de Santander

Ecopetrol anunció el plan de inversiones para el 2021, que está entre US$3.500 y US$4.000 millones.

Estos recursos están orientados a restablecer la senda de crecimiento, aumentar la competitividad, cimentar la transición energética e inversión social y ambiental en los territorios donde opera la compañía.

En materia de yacimientos no convencionales (YNC) se prevén inversiones superiores a US$600 millones para el aumento de las actividades de desarrollo en la cuenca Permian en Texas, Estados Unidos, informó la petrolera.

Si bien se contempla la destinación de dineros para las iniciativas asociadas a los Proyectos Piloto de Investigación Integral de Yacimientos No Convencionales (PPII) en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, la petrolera aún no las ha definido. No obstante, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirma que la inversión para toda la prueba en este lugar ubicado en Puerto Wilches, será por US$76.735.968.

Entre tanto, los opositores a los proyectos de fracking aseguran que no se están dando las condiciones planteadas por la comisión interdisciplinaria de expertos contratada por el Gobierno a finales de 2018, como el licenciamiento social, capacidad institucional y el acceso transparente a la información, entre otros.

“Hoy no hay lineamientos claros más allá de las resoluciones que saca Ministerio de Interior; según sugirió la comisión de expertos y declaró el Consejo de Estado, para establecer los pilotos. No hay un mecanismo de concertación, solo de socialización del proyecto”, afirmó Óscar Sampayo, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Para los integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking, tampoco existe suficiente capacidad institucional por parte de las autoridades ambientas, como la CAS y Anla. “Son abismales, con poco presupuesto, débil e insuficiente”, señalaron.

En la referente al acceso y transparencia a la información, Sampayo aseveró que o hay mayor conocimiento del proyecto. “Sabemos que el predio donde se harán los pilotos se llama La Belleza, el polígono de Puerto Wilches, pero no hay precisión de la captación de agua, de dónde se obtendrán los pozos de agua ni donde se tratarán los fluidos de retorno. Ante esto es difícil”, puntualizó.

Refinería e ICP

Entre tanto, en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena se invertirá para el desarrollo de los programas de calidad de combustibles y gestión de agua residual, asegurando afluentes cada vez más limpios. Se espera que para el 2021 la capacidad de carga esté entre 340 y 365 mil barriles por día, en línea con la recuperación esperada de la demanda y de los márgenes de refinación.

Se mantiene la prioridad de inversión en el proyecto de interconexión de la unidad de crudo original de la refinería de Cartagena con la nueva refinería, al que se le asignarán inversiones por US$48 millones en 2021. Al segmento de transporte le corresponderá el 7% de la inversión, dirigida principalmente a garantizar la integridad y confiabilidad de la infraestructura, al tiempo que avanza en flexibilidad y eficiencia en la logística para la evacuación de crudos pesados.

Estas inversiones también permitirán optimizar los costos futuros de operación gracias a la actualización de equipos y la mejora de su desempeño. Los volúmenes transportados se estiman por encima de un millón de barriles diarios, en línea con las expectativas de producción de crudo del país y la demanda nacional de productos refinados.

Entre tanto, el ICP realizará inversiones por cerca de US$30 millones principalmente en proyectos de transición energética, materiales avanzados e incremento del factor de recobro.