Sector del calzado, ‘a paso lento’ para la reactivación económica

La reactivación económica para el sector del calzado del área metropolitana de Bucaramanga ha presentado varias dificultades, entre ellas que el comercio continúa cerrado y que tampoco tienen los recursos para cumplir con las exigencias en materia de bioseguridad.

Y es que al golpe que reciben por parte de las importaciones y el contrabando se sumó el COVID-19 que los obligó a cerrar.

“Es una mentira que el aparato productivo de las fábricas de calzado vaya a iniciar, nosotros los fabricantes de calzado estamos reventados económicamente, porque hemos tratado de aliviar en parte a nuestros empleados. El Gobierno no nos ha brindado oportunidad, uno va al banco y le ponen trabas. No han abierto el comercio y a quién le vamos a vender, nos toca con todos los obstáculos, inscribir empleados, invertir en bioseguridad, que es bueno, pero esa inversión nos toca de nuestro bolsillo, la microempresa está muy mal”, señaló Milton Cruz, empresario del sector.

Entre tanto, David Rodríguez Carrillo, representante legal de Fedecalzado, también pone en evidencia las dificultades para los empleados, muchos de ellos de los estratos uno y dos.

“Las peleterías venían trabajando a domicilio y ahora no pueden, porque se lo impiden. El desempleo es bárbaro, si no abren los almacenes, es imposible. Qué hacemos con las personas que son informales: remontadores, personas que trabajan a satélite, sobre medidas. El Alcalde no le dio mercado a todos los que pertenecen a los estratos uno y dos, la gente no aguanta más la presión y el hambre”, dijo.

En el área metropolitana de Bucaramanga, este sector genera de 90.000 a 100.000 empleos, entre directos e indirectos.

Por su parte, Jaime Sánchez es quizá uno de los pocos en el sector del calzado que se prepara para abrir, pero también coincide con las dificultades para vender. “Lo que yo estoy haciendo es que voy a adelantar unos pedidos, para cuando abran los almacenes ya tenerlos listos; los cumplimientos del protocolo no ha sido difícil, ni costoso, pero sí requiere de trabajo, la mayoría de fábricas en Santander no tienen el espacio”, indicó.

Jaime Andrés Ramírez, gerente de Acicam seccional Santander, sostuvo que algunas empresas están pendientes por realizar unos pedidos, la urgencia de ellos es finalizar para hacer esos procesos; pero otras no ven la necesidad de iniciar, porque se incrementan más los costos de operación.

“Desde Acicam estamos en conversaciones para solicitarles los créditos a las empresas, porque no han podido acceder a esos créditos y a los beneficios del Gobierno Nacional, porque los bancos no están prestando a las empresas porque están cerradas y sería un riesgo; el mismo banco elevó exageradamente los créditos y las tasas de interés”, puntualizó.

También reconoció la importancia de la aplicación de los subsidios para las empresas en cuanto al pago de nóminas y parafiscales y todas sus obligaciones.