“Sin exploración Ecopetrol no vale”: Entrevista con Luigi Echeverry

Preguntas y respuestas

¿Está en riesgo Ecopetrol?

Sí, hoy en día hay miedo en los mercados sobre lo que pueda pasar con la compañía. Ecopetrol venía con un plan de trabajo que pretendía aumentar la productividad en hidrocarburos, mejorar los costos, eficiencias y elevar los estándares dentro la misma empresa, había un equipo consolidado, sin politización. Hay que analizar lo que miran los mercados en una empresa como Ecopetrol. Primero, que esté haciendo sísmica, que esté buscando yacimientos, segundo, cómo optimiza lo que ya tiene, y tercero, que demuestre que tiene futuro con nuevos contratos de exploración, que se tengan reservas de petróleo, pero el mensaje a los mercados, de que no va a haber más exploración, que es ambiguo, un día dicen que no y otro día dicen que sí, crea mucha incertidumbre en los mercados.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cambió su discurso inicial y aseguró que sí firmará nuevos contratos de exploración, ¿cómo interpretar ese viraje?

Pues, ojalá se haya dado cuenta rápido de su responsabilidad y la necesidad de que haya exploración, porque si no hay exploración la compañía no vale. Ecopetrol ya perdió en su valor bursátil más del 30 por ciento y eso le pega a las otras cien compañías del grupo, y lo peor es que se perdió credibilidad con ese manejo que ha generado incertidumbre hasta este momento. Ojalá no les pase lo del pastorcito mentiroso, que decía: ahí viene el lobo y era mentira, cuando venga el lobo de verdad se va a comer todas las ovejas. Mire, la consistencia y la confiabilidad son los elementos que hacen que los mercados inviertan en las compañías, y lo que preocupa es que Ecopetrol ya había llegado a un nivel alto de credibilidad dentro del mercado de hidrocarburos mundial, ojalá eso se mantenga, se dejó un plan que se llama Estrategia 2040, que si lo siguen la compañía tiene unas posibilidades tremendas, pero si empiezan a politizarla o siguen los mensajes ambiguos eso va terminar mal, y aquí estamos hablando de unos inversionistas a los que hay que responderles.

¿Qué puede pasar con departamentos como Santander, que su economía depende de la industria petrolera?

Para Santander esto que pretende el gobierno es muy grave. Lo voy a decir abiertamente, Santander puede convertirse a futuro en el motor de la economía nacional porque tiene petróleo, oro, platino y un montón de minerales, pero si no permiten que se produzca, puede tener épocas muy difíciles.

¿Y entonces la refinería en Barrancabermeja?

Pues es que si siguen así las cuentas no van a dar, yo creo que la refinería terminarán cerrándola, porque si no se saca el petróleo que tienen, si no se adelantan proyectos de yacimientos no convencionales o de ciclo corto, Barranca, que es un gran activo, un motor para la movilidad nacional, va a tener que trabajar con petróleo importado, más caro, entonces los números no van a dar.

¿Qué hacer con los pilotos de fracking que se suspendieron en el Magdalena Medio?

Lo que se ha dicho del fracking tiene un componente político. ¿Acaso qué le ha pasado a los Estados Unidos, a Argentina, a un montón de países que hacen fracking?, los estudios venían diciendo que los yacimientos no convencionales en Colombia no son de una roca tan dura. Es cierto que se utiliza agua, pero Ecopetrol ha avanzado mucho en esa materia de economía circular, la pregunta es ¿por qué tenemos que renunciar a esa plata que tenemos ahí, que puede servir para el desarrollo del país, simplemente por posiciones políticas, más que ambientales? Obviamente que hay que cuidar el medio ambiente, pero tenemos que confiar en que la tecnología ha mejorado y en que se van a hacer las cosas bien, nos están llevando a un alarmismo para venderlo como ideología política.

¿Colombia necesita importar gas?

No, Colombia tiene gas, se han hecho descubrimientos recientes que le triplican las reservas de gas al país, esto le da a Colombia la posibilidad de ser un polo de inversión. Para qué traer gas de Venezuela, que no tiene las características del gas que necesitamos si podemos producirlo y ser autosuficientes, ¿porque el señor Benedetti está haciendo negocios en Venezuela?, eso es irresponsable, Venezuela es una dictadura, allá no hay estabilidad, y lo que se sabe es que toda la infraestructura de hidrocarburos de Venezuela está vuelta nada porque llevan más de 15 años sin hacerle mantenimiento a eso.

¿Cómo debería hacerse la transición energética?

Todos los cambios en el mundo son de carácter tecnológico. Los cambios retóricos, filosóficos, ideológicos, de izquierda, de derecha, eso es paja. A la tecnología hay que darle tiempo para que evolucione y solucione los problemas del mundo. El problema ambiental de Colombia está es en la deforestación y en las pérdidas de las cuencas para sembrar coca, amapola y marihuana, que está dañando a la juventud, no es en el petróleo. La transición energética es necesaria, lo que no se le ha contado el país es lo importante de la inversión de Ecopetrol para ese objetivo. Con la compra de ISA, como parte de una transición energética, se convirtió en el segundo grupo más grande del mundo en transmisión. Ya la transición empezó hace rato en Ecopetrol y en Colombia al haber unificado estas dos compañías, y lo que se necesita es que produzcan para que pueda invertir en temas como el hidrógeno u otro tipo de energías.