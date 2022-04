$!Se dispara el precio del pan en Bucaramanga por los sobrecostos de insumos y materias prima

Lea: Industriales brasileños del calzado continúan ganando terreno en el mercado colombiano

Situación crítica

Ginna Paola Ruiz, gerente de la panadería El Maná, afirma que en diciembre de 2021 pagaba por bulto de harina $98 mil y hoy se paga en $150 mil. Esto equivale a un incremento del 53%.

“Las grasas subieron 42,5% y los lácteos están incomparables. Estamos en un caos y ya nos dijeron que, si la próxima semana le subimos $20 mil al bulto de harina”, manifiesta la empresaria.

En reunión de la Cooperativa de Panificadores de Santander (Coopasán) la semana pasada, se concluyó que la situación es tan crítica que se está pensando en que muchas panaderías pequeñas, barriales y familiares podrían cerrar.

Ruiz afirma que el 40% del trigo que se consume en Europa era de Ucrania y de Rusia “y en el conflicto los rusos se llevaron todo el sembradío, entonces Europa le comprará a Estados Unidos y Canadá, entonces América Latina pagará los platos rotos”.

Recuerda que Colombia producía su propio trigo hace 45 años. “Hablé con Fedemol de la Andi para no quedarnos de brazos cruzados y proyectar junto con el Gobierno nacional los cultivos de trigo, pero la respuesta fue un no, porque acá no se puede”.