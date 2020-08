“Una tercera parte de las personas obtienen la pensión”

Alcanzar la pensión es el sueño de todo colombiano, pero pocos lo logran. En el país hay un poco más de 2.380.423 pensionados, según cifras del Ministerio de Trabajo.

La principal brecha de esto es la baja cotización a pensión ocasionada entre otras cosas por la informalidad laboral y el desempleo.

Pero sumado a esto, son muy pocos los cotizantes que lo consiguen. Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, de las 15.000 solicitudes de pensiones para el Régimen de Prima Media que reciben cada mes, solo 5.500 logran obtener la pensión.

“Una tercera parte de las personas que presentan las solicitudes para la pensión la obtienen. Generalmente no lo consiguen porque no cumplen los dos principales requisitos que exigimos: la edad y las semanas cotizadas”, explicó Villa.

Como se recordará, para poder acceder a una pensión a través de este fondo de pensión debe haber cotizado 1.300 semanas, y tener 62 años para el caso de los hombres o 57 si es mujer.

Este fondo tiene actualmente 1.445.025, de los cuales 58.790 están en Santander. Además, con corte a junio, tiene 360.057 afiliados y activos cotizantes 109.246.

Ingreso para no pensionados

En promedio de las 15.000 mil solicitudes que llegan cada mes a Colpensiones, al menos 10.000 no lograban la pensión, nació hace cinco años el programa de Beneficios Económicos Periódicos, Beps, como una alternativa con la que podrán recibir un ingreso de por vida en la vejez.

“Hay 10.000 personas que no tienen una pensión, a ellos se les sugiere que no se lleven los aportes que lograron porque se los gasta en días, sino que los transfiera a Beps de Colpensiones y así obtener un ingreso vitalicio, que no es pensión sino un mecanismo para garantizar un ingreso para toda la vida. Así no quedan sin ninguna alternativa para alcanzar un ingreso y al contrario les dan los beneficios económicos”, explicó Villa.

Durante estos cinco años, esta alternativa de ingreso vitalicio ha alcanzado 27.900 beneficiarios donde 2.614 están en Santander, quienes reciben cada bimestre el 85% de un salario mínimo.

“Ningún negocio en el que ponga los ahorros pensionales va a alcanzar para mantenerse hasta la edad adulta, una etapa donde hay vulnerabilidad de la generación de ingresos de cualquier persona”, precisó el presidente del fondo de pensiones.

Canales virtuales

Debido a la contingencia, Colpensiones fortaleció su atención a través de los canales digitales. Es así como creó la Sede electrónica y trámites en línea en nuestra página web www.colpensiones.gov.co, que tiene navegación gratuita sin consumo de datos.

Por medio de la atención en línea se pueden tramitar la expedición de certificados, consultas y trámites, que entre otros, se encuentran la actualización de datos, corrección de Historia Laboral, afiliación electrónica y uno que se desarrolló en esta época de emergencia, que es la solicitud de Pensión de Vejez Tiempos Privados.