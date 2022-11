Vías troncales y terciarias, la oportunidad para ‘desatrasar’ la infraestructura de Santander

Indra es la empresa que ha suministrado toda la tecnología de gestión de tráfico, sistemas inteligentes de transporte (ITS), comunicaciones y sistemas de peaje para la autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, a cargo de la Concesionaria Ruta del Cacao.

Esta compañía, dedicada a la tecnología y la consultoría, invirtió en estas obras 10,5 millones de euros, a cifras del 2019, que abarca los 152 kilómetros que une la capital santandereana con el Puerto Petrolero.

La empresa tendrá un centro de control donde supervisarán y controlarán todos los sistemas inteligentes de transporte y los sistemas de seguridad y recaudo dispuestos en la autopista, tanto en las vías como en los dos túneles, los 34 viaductos y los peajes que incluye la concesión.

De acuerdo con Indra, esto es posible gracias a la plataforma de gestión integral de tráfico y túneles Horus, de la línea de soluciones Mova Traffic, que ofrece al operador información en tiempo real y una visión única de todo lo que sucede en la autopista, que optimiza la operación.

“La solución cuenta además con un sistema de Detección Automática de Incidentes (DAI), que integra la información procedente de cámaras y sensores, y envía alertas automáticamente al centro de control en caso de cualquier incidencia o emergencia, de forma que reduce el tiempo de atención de esta e incrementa la seguridad del usuario”.

Con ocasión del XIX Congreso Nacional de la Infraestructura, Vanguardia conversó con José Luis Viaña, director de transporte en Indra para Colombia.

¿Qué balance, a corte 2022, da de los proyectos que ejecuta Indra en Santander?

En el departamento tenemos dos proyectos relevantes, uno es Ruta del Cacao, que une a Barrancabermeja con Bucaramanga. Cuenta con un desdoblamiento en doble calzada, dos túneles que están operativos en 152 kilómetros. Espero que ese proyecto finalice el próximo año para el uso y disfrute de los santandereanos. El otro está ubicado entre Pamplona y Cúcuta, donde hay un túnel y faltan otros dos.

¿Cuáles son los beneficios de la implementación de tecnología e infraestructura en esta obra?

Los beneficios no solo son para Bucaramanga y Barrancabermeja, sino para toda la región porque está el cruce con La Lizama, que hace parte con la interconexión con la Costa Caribe. Eso mejora los tiempos de transporte y con la doble calzada se optimizarán los desplazamientos.

¿En la construcción de la ruta y en la puesta en marcha de la tecnología, qué dificultades han encontrado, teniendo en cuenta que es una zona con problemas geológicos en sus suelos?

En general, no hemos tenido inconvenientes en el cronograma de la construcción e implementación de los sistemas electrónicos. Y estos procesos no han demorado. Considero que el diseño de esa vía estuvo muy bien planificado porque los derrumbes que se presentan por el intenso invierno en el país no han impactado de manera significativa.

¿Más o menos en cuánto tiempo estará en pleno funcionamiento la ruta?

El proyecto está compuesto por nueve unidades funcionales, de las cuales solo quedan dos por entregar. La octava y la novena, que son las últimas hacia Bucaramanga, están en completa ejecución, solo falta por terminar unos puentes y viaductos, e instalar el equipamento electrónico. Creería que para finales del 2023 están en operación total.

¿Cómo ve la infraestructura de Santander, con base en los llamados de urgencias de los gremios de ‘desatrasar’ a la región?

El discurso del nuevo Gobierno nacional son las vías terciarias, eso debería, en principio, mejorar la conectividad interna del departamento. Y lo que se venía trabajando de las grandes concesiones está bastante avanzado. Considero que no fue una demora de lo que fue la Ruta del Sol, porque ya el Gobierno tiene asignado y contratado esas dos troncales, Magdalena 1 y 2.

La infraestructura está mirando a Barrancabermeja, ¿qué papel cumple el Puerto Petrolero?

Barrancabermeja siempre ha sido un foco central de la economía de la región. Es una ciudad pujante y la refinería hace parte del ADN de la zona. Ellos son el potencial del Magdalena Medio, por eso está llamada a ser el eje principal de los proyectos de transición.