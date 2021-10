Video: Inconformidad en la Mesa de Los Santos por arreglos viales

Un equipo de trabajadores de Construvicol se encuentran en la vereda Monterredondo, vía el Guayabal, para realizar arreglos viales en este tramo.

Sin embargo, la comunidad denuncia que “están haciendo caso omiso a lo que la interventoría les solicitó, que era extracción de material orgánico y cuando encuentren la subrasante comenzar a aplicar la base. No lo están haciendo así, entonces en este momento le pedimos que paren las labores, porque no está bien que se hagan las cosas a su acomodo”.

Según manifiesta la comunidad, el material orgánico lo extendieron y encima aplicaron la subase. “Está mal, necesitamos la colaboración de la comunidad para que se haga presente y solicitemos el correcto mantenimiento de la vía”.

Debido al mal estado de esta vía terciaria, la comunidad ha sido testigo de cómo los vehículos que se movilizan por sectores como Monterredondo y Guayabal han quedado enterrados. Solo la solidaridad de los habitantes de la Mesa de Los Santos ha logrado sacarlos de la tierra.

“Las vías terciarias están en mal estado, son precarias. El mantenimiento periódico que le hace Construvicol no se encuentra bien ejecutado, pues no se hacen las actividades completas al no suministrar recebo. Solo desgastan la capa de afirmado que existe para contaminarla en los huecos con material lodoso”, señaló el colectivo social Juventud Santera.

Pero este no es el único punto que requiere atención inmediata, de acuerdo con Juventud Santera. La vereda Las Delicias se encuentra en muy mal estado, al igual que la vía que conduce al hogar de asilo de ancianos y donde se está construyendo el hospital de primer nivel del municipio.