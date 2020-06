Video: Lluvias dejan afectadas unas 2 mil personas tras colapso de vía en Santander

El Alcalde de Albania, Humberto Sierra Sánchez, explicó que se perdieron 140 metros de la banca de la vía principal de acceso al municipio. “Es un movimiento en masa que viene desde hace días, pero la tierra no aguantó más y se fue. Se debe construir una variante”.

El punto crítico por el hundimiento se encuentra en el sector conocido como “El Toldo”, donde se encuentra una falla geológica.

El Alcalde de Albania señaló que se encuentra afectada toda la cabecera municipal, donde habitan unas 2 mil familias. “Es la única entrada al pueblo”.

Lea también: Lluvias se prolongarán por algunos días en Santander.

Además, el mal estado de la vía ha impedido la comercialización de los productos sembrados por cerca de 400 familias campesinas de esta región. “Actualmente está lista la cosecha de guayabas y guanábanas, pero se están perdiendo porque los carros no pueden avanzar”.

Sierra Sánchez aseguro que aunque ya recibieron la visita por parte de un delegado de la Secretaría de Infraestructura de Santander, aún no se ha establecido un plan de acción. “Necesitamos que la Administración Departamental que nos ayude, porque no tenemos cómo mitigar esta situación”.

El mandatario asegura que por el momento están tratando de abrir un camino por una vereda para que los automotores puedan ingresar al municipio. “Ha sido difícil porque no tenemos maquinaria amarilla, no contamos con retroexcavadora que facilite el trabajo. Tampoco tenemos recursos para contratar”.

Según Sierra, el funcionario de la Gobernación de Santander se comprometió a entregar el balance de la situación a la Secretaría de Infraestructura y a la Dierección de Gestión del Riesgo de Santander. “Están revisando si se pueden canalizar recursos, pero no nos han dicho más. Es preocupante porque no tenemos una fecha. Esperamos tener una atención prioritaria para que las cosechas no se siga perdiendo porque no hay carretera”.

Lea también: Varios municipios incomunicados en la provincia de Vélez, Santander