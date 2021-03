Video: Los aprendizajes y retos que deja este año de pandemia en Santander

Ana Leonor Rueda V., secretaria de Educación de Bucaramanga: “Hace un año el Gobierno Nacional tomó la firme decisión de suspender la asistencia presencial a clases. Fue un reto muy complejo. Sin embargo, el sector educativo, público y privado, aprendió a responder de manera rápida para brindar asistencia y conectividad a los estudiantes”.

Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular, FCV, y del Hospital Internacional de Colombia, HIC:“Tenemos que aprender de esta experiencia. El sector salud puso una cuota muy alta”.

Martha Leyder Bautista, presidenta de la Mesa Sectorial de Centros Comerciales:“El sector comercio fue uno de los más afectados en la pandemia, enfrentamos una situación de la que aún no salimos, invertimos en una situación tan difícil con el objetivo de salir adelante”.

Jorge Andrés Joya, gerente de JJ Sonido:“Son demasiados los empleos perdidos porque el sector del entretenimiento no ha regresado a la normalidad. Será un proceso largo, pero tenemos que empezar ya, no podemos estar más encerrados y no podemos limitar más la asistencia porque demasiada gente depende de esto”.

Olga Lucia Barrera, directora Cotelco Santander:“Los cierres de inicios de la pandemia bloquearon por completo la movilización de los pasajeros y la ocupación de los hoteles, lo que redujo la operación y subió los costos para implementar los protocolos de bioseguridad, pero no hubo aumento de ingresos, las tarifas bajaron”.

Rafael Mendoza, integrante de Acodres Santander:“Lo más difícil han sido los confinamientos y no poder negociar los arriendos con los propietarios de los locales, lo que llevó al cierre de muchos establecimientos y, por tanto, a pérdidas de empleos, pero aprendimos el valor de la vida, los amigos, la familia, la sociedad, valorar las empresas, la formalidad”.

Pedro Carrillo, director de Indersantander:“Nos enseñó que podemos acudir a las actividades remotas, a la interacción con los medios de comunicación y podemos hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones”.