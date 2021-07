$!Videos: Campesinos de Santander gastan tres días para llegar a su vereda por una intransitable trocha

Los estudiantes tampoco se libran de este abandono estatal. Muy cerca se encuentra la vereda El Quinal, donde viven menores que tienen que atravesar cinco pasos malos para llegar a la escuela más cercana ubicada en Arales. Padres de familia advierten que muchos niños se quedaron sin colegio, porque no hay quién los traslade.

Pero no solo se afecta la economía de estas personas. También es una amenaza para su salud. Cuando alguno de los habitantes debe ser trasladado con urgencia a un centro médico no tiene más opción que encaramarse en un moto, que puede cobrar $150 mil por llevar al paciente hasta Sabana Grande. “No nos podemos ni enfermar”.

A los conductores no les queda otro remedio que buscar apoyo para que les ayuden a empujar los vehículos atascados.

La Institución Educativa Arales está operando normalmente, de forma presencial, debido a que en ese sector el impacto de la pandemia de COVID-19 es muy bajo. Cerca de 110 alumnos fueron matriculados allí este año.

No obstante, la sede registra problemas en su infraestructura, a la que hace años no se le hace mantenimiento. Cuenta con dos lavamanos que no sirven, mientras la humedad afecta la estabilidad de la casona. La cocina y el comedor escolar están en pésimo estado.