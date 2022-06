$75 billones: Tributaria de Petro será dura con quienes más tienen

Será contraria a la que propuso Carrasquilla”, dijo el presidente electo Gustavo Petro sobre su reforma tributaria, cuando fue consultado por la revista Cambio, en la primera entrevista que dio luego de su elección.

Ya Petro, cuando era candidato, había dado algunos brochazos sobre la forma en la que recogería los recursos necesarios para ejecutar su ambicioso plan de protección social; entonces se hablaba de una reforma tributaria que permitiera recaudar 50 billones de pesos.

Y ahora, como mandatario electo de los colombianos, se comprometió a que “no afectaría a la clase media ni a las capas más pobres de la población”, pese a que dicha reforma podría ser más ambiciosa y alcanzar los 75 billones de pesos.

Petro espera, dijo en la entrevista, que durante las próximas semanas se surta la negociación del texto que será llevado al Congreso tan pronto como sea posible, con el fin de que sea aprobado este mismo año.

“Si se va a forjar una coalición de mayorías, pero no aprueba la reforma tributaria, aceptando las discusiones y los cambios, pues no hubo coalición de mayorías. No sirvió”, dijo Petro, con lo que da a entender que esta reforma será la prueba de fuego para la coalición de gobierno que se cocina desde las bancadas, en el Legislativo.

Ese apoyo mayoritario dependerá, en gran parte, de la persona que sea finalmente elegida como ministro de Hacienda. Cada vez toma más fuerza el nombre de José Antonio Ocampo, el excodirector del Banco de la República que acompañó a Sergio Fajardo en su aspiración presidencial, y que ahora apoya a Petro.

¿De dónde saldrá la plata?

Para llegar a los $75 billones, el presidente electo se basa en la propuesta de Jorge Garay, uno de los intelectuales más influyentes del país.

Petro explicó que la primera idea es eliminar las exenciones entregadas a las empresas en la reforma tributaria de 2019, con las que Colombia deja de percibir unos 20 billones de pesos al año.

Para alcanzar el monto restante, el propósito es que el país llegue a un nivel de tributación similar al promedio de América Latina, pero con un criterio parecido al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que busca imponer más impuestos a las personas que a las empresas, de modo que se grave más las fortunas individuales.

Sin precisar detalles de porcentajes ni montos del recaudo por cada ítem, Petro anotó que el siguiente paso es incrementar significativamente el impuesto a los dividendos.

Según su explicación, al país le conviene que los dueños de empresas dejen la plata en las compañías porque allí es donde el dinero se convierte en capital, genera puestos de trabajo, inversión y produce más riqueza. Ahora, los dueños de empresa son libres de sacar su dinero, pero cuando lo hagan pagarán altos impuestos por gozar de esos recursos.

Petro explicó que el impuesto a los dividendos tendrá una escala progresiva, en la que quienes más utilidades reciban más tributen.

Ante la pregunta de si este impuesto desestimulará la inversión en el país, el presidente electo dijo que: “En general, en todo país cuando las grandes fortunas se utilizan no para invertir, sino para gozarlas, es decir, cuando adquiere la escala personal, pagan impuestos que llegan incluso hasta el 70 por ciento. En Suecia, en Suiza, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo desarrollado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese dinero metido en la empresa del dueño que en el bolsillo del dueño. Adquiere otra función social”.

¿Existe el texto?

Pese a que el asesor de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla, quien lo acompañó durante toda la campaña en su propuesta económica, ha dicho a medios que aún no existe un texto de reforma tributaria, Petro comentó que la base sería la propuesta de Garay, y que esta pasará por el acuerdo nacional.

En la entrevista con Cambio, no alcanzó a referirse a otras formas de recaudo, sin embargo, Bonilla ha expresado que en el caso del impuesto de renta no se alterarán los márgenes desde los cuales los colombianos empiezan a declarar ($50 millones este año), aunque sí se aumentará el cobro para aquellos que perciben desde $200 millones al año.

