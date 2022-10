¿A mayor inflación, mayor obesidad?: La relación que hay entre el alza de precios y el aumento de peso. Al ver esta afirmación muchos se preguntarán qué tiene que ver la inflación, que es un tema económico, con la obesidad, que es un tema asociado a la salud.

Pues, para los expertos tiene todo que ver. Y es que, diversos estudios han demostrado que a medida que aumenta la incapacidad económica para obtener alimentos también aumenta con ello los niveles de obesidad.

La realidad es que la inflación es una ola que le está dando la vuelta al mundo y que golpea cada vez más fuerte en las costas de la canasta familiar. En Colombia la inflación sigue rompiendo récords y ya acumuló 11,44% a septiembre del 2022 en su variación anual.

Es así que los productos básicos son cada vez más costosos y más inasequibles para las familias, razón por la cual, las listas de compras son repensadas y, sin darse cuenta, antes de tomar la bolsa para salir a hacer el mercado, aquel espacio reservado para los huevos, carnes, verduras y cereales lo han perdido las familias con embutidos, alimentos precocidos, congelados y demás.

En palabras de Xènia Sinfreu, investigadora y docente de la Universitat Carlemany, “Debido a la inflación las personas pierden su capacidad adquisitiva y los productos frescos y saludables, que son los primeros en subir de precio, pues, son reemplazados por productos más económicos pero de menor calidad nutricional, comidas precocidas, altas en azúcares, sales, sodio, grasas trans y todos los mejores amigos de la tensión arterial, la diabetes y toda clase de enfermedades cardiovasculares”.

Realidad en cifras

Y es que, sin ser muy evidentes, los profesionales de salud ven con terror como la inflación amenaza con arrasar con sus esfuerzos para alcanzar las diferentes metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 Salud y Bienestar, en especial las metas asociadas con la mortalidad en la población.

La Organización Panamericana de la Salud plantea que, en la región de las Américas, aproximadamente, 2 millones de personas mueren a causa de las enfermedades cardiovasculares. En Colombia, el Dane señaló que en 2021 cerca de 47 mil colombianos fallecieron por enfermedades cardíacas.

La directora del Centro de Investigación de Prevención del Instituto de Investigación y Políticas de Salud de la Universidad de Illinois Chicago (UIC), Lisa Powell, con sus investigaciones, ha demostrado cómo los precios de los alimentos están directamente relacionados con la obesidad.

Por estas razones, la investigadora de la Universitat Carlemany recomienda prestar atención a esa lista de compras y en la medida de lo posible preferir hacer el esfuerzo económico para seguir adquiriendo productos saludables y frescos y recomienda ahorrar en otros aspectos de la vida.

“La verdad es que todo lo que invirtamos en salud ahora mismo veremos sus repercusiones en 10 años, es decir, si yo ahora no me cuido, no como bien, no tengo una alimentación saludable, igual ahora no notaré estos efectos, pero en 10 años sí, y en ese punto ya es muy difícil de retroceder. Entonces hacer un poco de inversión para en el largo plazo poder tener una calidad de vida”, afirmó la nutricionista.