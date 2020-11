Abren inscripciones para Colombia 4.0 Live-2020

Si es fanático de la tecnología, podrá inscribirse a Colombia 4.0 Live-2020, un evento gratuito que presentará contenidos digitales y sector TIC más importante de Colombia y uno de los más grandes de América Latina, cuya realización este año será 100 % virtual.

“A partir de este momento, todos los fanáticos de las industrias creativas, los videojuegos, las animaciones computarizadas, la Inteligencia Artificial, la transformación digital, la música, la Economía Naranja y la tecnología en general, podrán inscribirse en www.col40.co para hacer parte de tres días mágicos en los que podrán interactuar con más de 200 expertos nacionales e internacionales”, dijo Karen Abudinen, ministra de las TIC

La jefa de la cartera de las TIC informó que teniendo en cuenta el estado de emergencia, la prohibición para realizar eventos en el país y las medidas decretadas por el Gobierno frente al COVID-19, “se decidió este año virtualizar totalmente Colombia 4.0. El evento se realizará en una plataforma que tendrá los siguientes espacios: digitalización de los pabellones, y una muestra de comercial”.

Así mismo, Abudinen confirmó que este año estarán conferencistas de la talla del gerente de Google para Centro América, Colombia y el Caribe, Giovanni Stella; el director del video animado Never Really Over de la cantante Katty Perry, Rafael Pérez; el empresario de la industria de videojuegos Jason Della Roca, y el experto en Inteligencia Artificial (IA) Andrew NG, entre otros.

Proceso de inscripción

Quienes deseen participar del evento, deberán llenar el formulario de inscripción gratuita al evento virtual, que se encuentra en: www.col40.co

Una vez enviado el registro, el participante virtual recibirá un correo electrónico con la dirección de acceso a las transmisiones en vivo “para que los asistentes puedan ampliar sus redes de contactos y tener éxito en el mercado.

“Serán tres días mágicos en los que la tecnología los cautivará con sus últimos avances.

Este año Colombia 4.0 se desarrollará del primero al tres de diciembre, lo que significa una gran oportunidad para estar más cerca, más unidos y más conectados que nunca”, agregó Abudinen.