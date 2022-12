¿Ahora qué falta? Gobierno todavía no ha firmado el decreto del descuento del Soat

La promesa del Gobierno nacional –en su borrador de decreto– indicaba que a partir de este 15 de diciembre empezaría a regir el descuento del Soat para beneficiar a cerca de 9 millones de conductores en el país.

A horas de que termine el día, el articulado está sin la firma de los ministros de Transporte y Hacienda; basta eso para que el subsidio empiece a regir.

“Teniendo en cuenta que no hemos recibido la normatividad que establece el beneficio del 50% para determinadas tarifas de vehículos en Soat y que aplica para pólizas expedidas a partir del 15 de diciembre de 2022, les informamos que no podemos realizar el ajuste a la tarifa en la fecha anunciada”, se lee en la página de Seguros del Estado.

El pasado 2 de diciembre, el Ministerio de Transporte hizo pública la redacción del borrador de decreto que haría efectiva la reducción en el seguro y que aplicaría a partir de este jueves 15 de diciembre.

En su momento, el anuncio supuso el segundo plazo que se impuso el gobierno, pues la fecha inicial para el descuento estaba contemplada para el 1 de diciembre.

“Esta decisión, que supone un gran esfuerzo fiscal para el Gobierno Nacional, vamos a combatir la evasión y el fraude al sistema, así como la siniestralidad en las vías, pues vamos a trabajar conjuntamente con diversos sectores para proteger a todos los actores en las carreteras del territorio nacional”, señaló en su momento Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Para sostener fiscalmente la medida, el gobierno dijo que desembolsará 2 billones de pesos –que saldrán de la reforma tributaria ya sancionada por el presidente– y que irán directamente al fondo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

De momento, los motociclistas y conductores que vayan en busca de la reducción de la póliza, no la encontrarán.

“Está comprobado que no lo iban a firmar. El ministro está de visita en Antioquia y el tema no se ha tocado, el ministerio de Hacienda tampoco lo ha firmado. Los decretos se tienen que firmar con anterioridad para que empiece a regir en una fecha distinta. En todo caso, el descuento no empezará a aplicarse hoy”, criticó Alejandro Gómez Murillo, presidente de la Asociación de Motociclistas de Antioquia.

Desde el ministerio de Transporte, al ser consultados por este tema, le dijeron a EL COLOMBIANO que el anunció se haría este jueves desde la Casa de Nariño. En todos los casos, los conductores cobijados con la medida, tendrán que esperar más.

¿A qué vehículos aplicaría el descuento del Soat?

–Ciclomotor.

–Motos de menos de 100 c.c.

–Motos hasta 200 c.c.

–Autos de negocios.

–Taxis.

–Microbuses urbanos.

–Servicio público urbano.

–Buses y busetas.

–Vehículos de servicio público intermunicipal.