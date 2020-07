Ahorro pensional se recuperó tras caída en marzo y cerró en $272,6 billones a junio

Desde marzo, cuando la pandemia desestabilizó a los mercados financieros, los fondos de pensión privados fueron unas de las compañías más afectadas y el ahorro pensional bajo su administración pasó de $284,45 billones en enero a $261,78 billones en marzo.

Lo anterior causó una ola de números rojos en los extractos de los 16,69 millones de afiliados a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. Sin embargo, como toda coyuntura, los rendimientos de los fondos se recuperaron y, al cierre del primer semestre de 2020, el ahorro pensional se ubicó en $272,60 billones.

Lo anterior significa que, entre marzo y junio, los recursos de los usuarios del sistema aumentaron en promedio $10,8 billones (4,1%).

Sin embargo, como lo advirtió el gerente de inversiones de Mercer, Pablo Medina, ese monto adicional también incluye las nuevas cotizaciones y aportes de los afiliados durante ese promedio de tiempo.

El presidente de Asofondos, gremio que reúne a las cuatro AFP privadas, Santiago Montenegro, detalló que el portafolio de quienes están próximos a pensionarse (conservador) y de quienes están a mitad de su vida laboral (moderado), “tuvieron una recuperación de 80% y 56%, respectivamente. Entre tanto, el ahorro de los más jóvenes (mayor riesgo) se recuperó en 48%”.

El presidente de Porvenir, Miguel Largacha, señaló que los fondos tienen una visión de largo plazo y, a pesar de que se registren retornos negativos que pueden marcar diferencia en los resultados, se debe tener en cuenta una visión a futuro.

“Tuvimos una desvalorización, no es una pérdida ni ganancia. Pero si un afiliado que terminó 2018 con $100, cerró 2019 con $118, fue un año extraordinario; en enero de 2020 crecieron a $119, en febrero bajaron a $117, llegó la crisis mundial de marzo y se caen a $109, en abril suben a $111, en mayo a $112 y a junio a $113,5. Seguimos teniendo retornos positivos frente a 2018”, explicó.

El presidente de Protección, Juan David Correa, les envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y argumentó que, aunque la recuperación no ha sido total, el comportamiento actual es positivo.

“Cuando iniciamos la coyuntura recomendamos no tomar decisiones rápidas y eso lo podemos ratificar hoy, pues se refleja una recuperación importante. No haber reliquidado las posiciones de los clientes refleja recuperación y que no se hayan materializado las pérdidas. La recuperación no ha sido total, va a tomar más tiempo, pero tenemos una respuesta interesante”, dijo.

Además, el vicepresidente de inversiones de Colfondos, Andrés Lozano, puntualizó que la recuperación se nota por la mejoría en los mercados internacionales. “La volatilidad de mercados, en el escenario base, es que lo peor ya pasó. Hay un comportamiento en ‘V’ en los principales índices de Estados Unidos que muestran que esa reactivación va en el camino correcto”.

La evolución de los recursos aportados dependiendo de su perfil de riesgo

Las AFP invierten el dinero de sus afiliados en cuatro multifondos. De $100 que una persona tenía en el portafolio conservador en enero de 2020 (para quienes están próximos a pensionarse), a junio cerró en $97.

Los mismos $100 del portafolio moderado (de quienes están en su etapa media de la vida laboral), terminaron en $90; en el fondo de mayor riesgo (para los jóvenes que inician su etapa laboral) en $88; y en el de retiro programado (pensión con mesada mensual en renta vitalicia) culminaron en $96, según cálculos de Mercer, anotó Pablo Medina.