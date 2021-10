Hubo al menos 133.155 ciberataques en pandemia y no estábamos preparados

¿Sabía que antes de la pandemia el 75% de las compañías del país no contaba con planes de seguridad para mitigar potenciales ataques?

Esto llevo a que se tuviera gran vulnerabilidad dentro de las empresas, donde al menos 133.155 sufrieron algún ciberataque. En América Latina, durante el primer semestre de 2021, se han presentado 7 mil millones de ciberataques.

De acuerdo con Orlando Mejía, líder Management Consulting de KPMG, compañía que brinda servicios de auditoría, consultoría, impuestos y servicios legales, algunas empresas venían adoptando modelos de transformación digital de manera experimental, pero la pandemia aceleró el proceso y las obligó a migrar a un modelo alternativo para su operatividad. No obstante, la ciberseguridad quedó descuidada y se abrieron grandes brechas.

“Los ataques más comunes durante la pandemia fueron aquellos cuya finalidad era robar la información para fines delictivos como el ‘phishing’, los ciberataques contra centros médicos, las ofertas falsas de puestos de trabajo y las páginas falsas para recaudar ayudas para afectados por el COVID-19”, aseguró Óscar Quero Hijano, director de la maestría en Ciberseguridad de OBS Business School.

La ciberseguridad corporativa es una problemática que no distingue sector económico, segmento empresarial, ni ubicación geográfica. Es decir, todas las empresas están expuestas a los ciberdelincuentes si no cuentan con la seguridad correspondiente.

“Todas las organizaciones se enfrentan a este problemática, principalmente ahora que se están adoptando modelos de transformación digital y que esto se vio más acelerado con la pandemia. La migración a los modelos de ‘teletrabajo’, la operación en nube, mover grandes volúmenes y aplicaciones, así como la información sensible y no sensible entre diferentes plataformas, llevó a que se abrieran bastantes brechas en la seguridad dentro de la información que fluye de un lado a otro”, anotó Mejía.

Derek Manky, jefe de Perspectivas de Seguridad y Alianzas Globales contra Amenazas en FortiGuard Labs de Fortinet, recordó que actualmente hay un aumento de los ciberataques efectivos y destructivos, que afectan a miles de organizaciones en un solo incidente.

“En el caso del ‘ransomware’ (secuestro de datos), algunos operadores están cambiando su estrategia, pasando de las intrusiones por correo electrónico a centrarse en la obtención y venta del acceso inicial a las redes corporativas, lo que demuestra la continua evolución del ‘ransomware’ como servicio (RaaS) que alimenta la ciberdelincuencia”, señaló Manky.