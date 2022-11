Es que, precisamente, este es el principal recelo por parte de los comerciantes nacionales, ya que aún no hay una garantía en firme de cómo los venezolanos cubrirán monetariamente la compra de mercancías que les llegan desde Colombia.

Y aunque se espera que la venta de productos hacia el otro lado de la línea fronteriza siga con un crecimiento sostenido, según lo prevé el Gobierno, aún existe el miedo entre los comerciantes colombianos por el fantasma de las expropiaciones, la falta de un marco jurídico y regulatorio claro y el no pago de las facturas por parte de las autoridades venezolanas.

La desconfianza

No obstante estos anuncios del Gobierno nacional, los comerciantes colombianos insisten en la desconfianza por los potenciales impagos.

“Para hacer negocios es necesario generar confianza. Por ello, lo primero que debe recuperarse es la certidumbre del pago de las ventas que hagan los empresarios colombianos a Venezuela”, reiteró Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

El líder gremial de los exportadores recalcó que es importante recuperar y actualizar todo el marco legal para realizar negocios entre los dos países, en temas de transporte y comercio exterior. “De allí se desprenderá el éxito para que la frontera recupere el dinamismo de hace algunos años y se reduzca la informalidad que se está viendo en la zona”.

Díaz afirmó que si bien a la fecha todavía no existen cifras detalladas desde que se abrió nuevamente la frontera, subrayó que durante el último año se ha visto una reactivación del comercio con Venezuela, lo cual ha llevado a que las exportaciones no mineras a ese destino se hayan incrementado 108,4% a septiembre de 2022, con un valor cercano a los US$438 millones.

“De continuarse esa tendencia, creemos que las exportaciones a Venezuela podrían superar en 2023 los US$1.200 millones”, agregó el líder de Analdex.

Por su parte, el analista en comercio internacional, Joseph Dacarett, resaltó que aunque la frontera está abierta, la dinamización del comercio bilateral se tardará más de lo planeado por la desconfianza que aún existe, y mucho más del lado colombiano.

“Los exportadores nacionales no enviarán carga a Venezuela si no hay una garantía previa en materia de pago anticipado por las mercancías”, analizó.

Y reiteró que ya no existe la confianza de los comerciantes para enviar productos al vecino país ya que en el pasado “muchos se quebraron y los que todavía siguen, muy seguramente no estarán dispuestos a tomar el riesgo si no hay con antelación un respaldo monetario, jurídico y regulatorio, ya que Venezuela lo hizo una vez”.

Adhirió que con la reapertura de la frontera, además de convertirse Colombia en proveedor de Venezuela por la compleja situación económica allí, también significa que el 100% en el dinamismo comercial no esté tan a la vuelta de la esquina.

