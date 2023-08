Arranca la declaración de renta en Colombia: Estos son los topes para saber si tiene que declarar ante la Dian

Por ello, el tema de conversación de estas semanas es la declaración de renta y aunque es un tema del que se habla todos los años, aún hay muchas personas que no tienen claro las fechas, cómo hacer la declaración, o simplemente no saben qué es una declaración de renta.

Suministrada / VANGUARDIA Lo más importante es entender que declarar no es pagar. Muchas declaraciones después de su liquidación no arrojan saldo a pagar y es justamente por eso que es importante contar con una correcta asesoría.

¿Quién declaran renta?

Según la Dian, en 2022 fueron 4,45 millones de personas las que presentaron su declaración, esto representó un incremento del 7,3 % frente a lo registrado en 2021.

Sin embargo, también hubo quienes no cumplieron, 524.653 personas estaban obligadas a declarar renta pero no hicieron el trámite. De estos, 166.753 ciudadanos debían inscribirse en el RUT y hacerlo por primera vez y no cumplieron.

“Tener que declarar renta por primera vez es algo que genera algo de incertidumbre, sin embargo, hay mucha información y herramientas para hacerlo a tiempo y de manera correcta, presentar la declaración es un aspecto clave en las finanzas personales de los colombianos”, indicó, Jose Ibarra, Chief Product Officer de tyba.

Según el experto, cuando se tiene la obligación de declarar renta, se genera un interés por mantener más organizados y controlados los gastos personales, por ende, se mejora la economía personal o del hogar.