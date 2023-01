Así están las expectativas para la decisión de mañana en tasas de interés por el Banco de la República

Mañana el Banco de la República tendrá su reunión mensual en la que se definirán temas como la tasa de interés de referencia, la cual se ubica en 12 % desde la última reunión en diciembre, cuando se decidió por mayoría aumentar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de intervención.

Desde ya, varios analistas financieros están emitiendo sus proyecciones para la que sería esta nueva cifra a partir de mañana y pese a que varios factores apuntaban a que esta podría permanecer estable, estos no lo ven así.

La encuesta del Citi, que agrupa a las principales 25 entidades, estima que la tasa de interés podría llegar a entre 12,5 % y 13 %; lo que significaría un aumento de 50 puntos básicos (pbs) o 100 pbs; respectivamente.

Por ejemplo, el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana considera que el Emisor debería aumentar su tasa de interés en 100 pbs en la reunión de mañana, llevándola a 13 %, y dar una señal sobre sus decisiones futuras, indicando que mantendrá una postura monetaria restrictiva hasta que la inflación básica y las expectativas de inflación corrijan de forma evidente.

"Anticipamos un incremento adicional de 50 a 100 puntos básicos en la tasa de intervención en la reunión de marzo, en función del balance entre la inflación en aumento e indicadores líderes deteriorados. Posteriormente, esperamos que la tasa permanezca en este nivel (13,5 % - 14 %) hasta el cuarto trimestre del 2023", proyecta Corficolombiana.

Los analistas pronostican que podría producirse un mayor endurecimiento debido al continuo y elevado crecimiento de los precios al consumidor, que cerraron 2022 en 13,12 %, más de cuatro veces la meta de largo plazo del banco central, de 3 %.

Estas proyecciones evidencian que el mercado no cree que el mismo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sea capaz de convencer a los otros miembros de junta de mantener la tasa en 12 %, como lo resaltó en Davos, cuando explicó que, si bien la inflación parece no cesar, no es partidario de seguir subiendo la tasa de referencia "hasta el infinito".

"El hecho de que la inflación siguiera aumentando en diciembre fue problemático, no lo negamos, pero creo que fue el punto máximo", explicó Ocampo.