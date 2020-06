Así funcionarán las nuevas medidas para trabajadores

Trabajo en casa

Dada la nueva dinámica laboral generada por la pandemia, el ‘trabajo en casa’ se volvió en una nueva modalidad labora. Sin embargo, MinTrabajo recordó que el empleador debe incluir esta modalidad dentro de su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa. Así mismo, adoptará las acciones que sean necesarias dentro de su plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se tendrá que notificar a la Administradora de Riesgos Laborales la ejecución temporal de actividades del trabajador desde su casa, indicando las condiciones de modo, tiempo y lugar.

Los trabajadores deberán cumplir desde casa, las normas, reglamentos e instrucciones de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

Auxilio para conectividad

Mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, los trabajadores tendrán un subsidio de conectividad por un valor de $102.853, que es el monto que equivale al subsidio de transporte. Este auxilio se pagará a los que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y estén en trabajo en casa.

Este auxilio no se entregará para los trabajadores que se desempeñan en la modalidad de teletrabajo.

Mecanismo de Protección al Cesante

Se autorizó a las cajas de compensación familiar adelantar parte del recaudo que percibirían en el segundo semestre del año para poder usar esos recursos ahora y así poder entregar más subsidios de desempleo a los trabajadores formales que se quedaron cesantes recientemente. Con esta medida se aumenta la cobertura a 150 mil cesantes y se podrá entregar este beneficio a cerca de 60.000 nuevas personas que estaban en lista de espera.

Jornadas laborales.

Para prevenir la circulación masiva de personas en medios de transporte y la aglomeración en espacios de trabajo, durante la emergencia pueden organizarse turnos de trabajo que no excedan las 8 horas al día y máximo 36 horas a la semana.

Además, podrá distribuirse en cuatro días de la semana con una jornada de trabajo diario de máximo 12 horas.

Para los casos en los que las jornadas abarquen horarios nocturnos o festivos, deberán aplicarse los recargos correspondientes, cuyos pagos también deberán ser acordados entre empleadores y empleados.

Prima de servicios

El pago de la prima de junio podrá hacerse máximo hasta el 20 de diciembre del 2020. Se podrán concertar hasta en tres pagos hasta dicha fecha.

Programa de apoyo PAP

La creación del Programa de Apoyo a para el Pago de la Prima de Servicios, PAP, estará dirigido a los trabajadores con un ingreso base desde un salario mínimo mensual legal vigente hasta un $1 millón, que estén vigentes en la nómina de junio. El aporte del Gobierno para cada trabajador será de $220.000. Podrán beneficiarse de esta iniciativa las personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que se hayan sido constituidos antes del 1 de enero de este año.

Contrato suspendido

Así mismo, se creó programa de auxilio a trabajadores con suspensión del contrato o por licencia no remunerada, mediante el cual se entregarán, transferencias monetarias no condicionadas a favor de los trabajadores dependientes de los postulantes del Programa Apoyo al Empleo Formal, Paef. Este auxilio será por un valor de $160.000 mensuales por el número de meses en los que el trabajador haya estado en suspensión contractual durante abril, mayo y junio. Los beneficiarios del programa serán identificados de acuerdo con las novedades reportadas en la Pila de los meses anteriormente mencionados y serán personas que no hagan parte de otros programas sociales del gobierno como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y compensación del IVA.