Así será el impacto de la tributaria en el mercado de capitales con impuesto a dividendos

Tras la radicación de la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, uno de los puntos álgidos es el impuesto que afecta a los dividendos y a las ganancias provenientes de la venta de acciones de las empresas en la Bolsa de Valores de Colombia o por fuera.

Específicamente, el articulado del proyecto indica que existirá una tarifa especial para estos factores, que subirán, tanto para los residentes en Colombia, como para los extranjeros. En el caso de los accionistas del exterior aumentará a 20%, desde 10%, según lo indica el estatuto actual.

“Para los inversionistas nacionales, cuya tarifa también es de 10% actualmente, pasarían a integrar la base gravable del impuesto sobre la renta para las personas naturales, que tiene tarifas marginales hasta de 39%, según los rangos de UVT”, dice el proyecto.

Estos dividendos también serán sometidos a una retención en la fuente de 20% sobre el valor bruto de los pagos o abonos, aunque la tarifa será descontable en el impuesto de renta de los accionistas.

Según la propuesta, estos ingresos los reciben las personas más adineradas del país, teniendo en cuenta que se trata de una cuota que se reparte a los accionistas de una sociedad.

Incluso, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que con su contribución en ítems impositivos se ayuda a la estabilidad social del país y, por lo tanto, a su propio beneficio.

La llegada de plataformas y el auge de la tecnología ha permitido que más personas se interesen por invertir en la bolsa, pero, ¿cómo afectaría a los interesados en tener papeles la decisión de gravar los dividendos y las ganancias?

Analistas financieros consultados por La República concuerdan en que esta iniciativa no solo golpea la estructura de costos y gastos en los mercados financieros, sino que además desincentiva la inversión de portafolios.

“Las personas naturales que venden o compran acciones en la bolsa hoy en día, no pagan ni ganancia ni renta por esas utilidades, pero con la nueva reforma eso cambiará, siendo un desincentivo muy fuerte para el mercado de capitales. A su vez, el impuesto a los dividendos, sin duda, provoca que los socios no quieran que los distribuyan porque les sale muy caro. Ahora no querrán que les paguen dividendos en efectivo, pero si se los pagan en acciones les aplica exactamente lo mismo”, explicó el abogado y consultor en asuntos empresariales, Diego Márquez Arango, quien agregó que hay consecuencias negativas para la reinversión, para sacar utilidades y para comprar y vender títulos en el mercado de valores.

Ahora bien, los analistas señalan que este proyecto se sumaría a la escasez de inversionistas en el mercado local presentada por la incertidumbre económica mundial.

De hecho, el Msci Colcap, con corte a julio de este año, ha registrado una caída de más de 8,6%, ubicándose en el top tres de los índices latinoamericanos que más pierden. Completando el listado están el BVL de Perú (-8,6%) y el Mexbol de México, con -9,6%. Mientras que el Ibovespa de Brasil retrocede 2,2% en lo corrido de 2022, según cifras de Casa de Bolsa.

“Los esfuerzos que hemos hecho en el mercado por traer flujos de inversión han sido poco fructíferos. De entrada, ya somos un mercado emergente que exige una prima de riesgos superior a la de uno desarrollado y, en Colombia, dado los cambios políticos y económicos que estamos teniendo, una mayor cantidad de flujos están saliendo del país. Por eso, un impuesto a los dividendos aumenta esa prima de riesgo”, puntualizó Juan Eduardo Nates, asociado senior de divisas en Credicorp Capital.