Ahora usted no está obligado a pagar la propina, incluso puede modificar el valor total de esta cuantía o puede escoger para que sea incluida en la factura.

Estas y otras actualizaciones las presentó la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las propinas y los precios, como una forma de proteger los derechos de los consumidores.

La circular de la entidad indica que estas nuevas disposiciones empezarán el 5 de noviembre y el incumplimiento de estas podría causar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($2 mil millones).

Sobre los precios

La Superintendencia aclara que los establecimientos deben informar los precios a los consumidores a través de una lista de precios o través de cartas físicas. Asimismo, debe garantizar siempre la visibilidad del precio. Este debe ser físico y el uso de medios tecnológicos, como el código QR, es opcional.

También, la Superindustria indica que la carta de precios debe ser visible a los consumidores, con la finalidad de que puedan consultarlos antes de ingresar a dicho establecimiento.

“No se deben usar textos, imágenes o elementos que induzcan en error al consumidor sobre el precio del producto. Por ejemplo, anuncios en decenas o centenas como precios en miles de pesos colombianos ( o como 20K) ni utilizar expresiones como: según el tamaño o el peso”.

Sobre la propina

La Superintendencia también precisa que la propina es un reconocimiento voluntario del consumidor por el buen servicio y producto recibido, por lo que depende plenamente de este su pago o no.

Por tanto, el establecimiento puede sugerir el valor de la propina, siempre y cuando no supere el 10% del valor total, y se le debe preguntar al cliente, cuando solicita su cuenta, si desea incluirla en la factura o pagar una cuantía diferente. “El consumidor puede decidir no pagar la propina o modificar su cuantía en cualquier momento, incluso después de que se haya emitido la factura, si no se le preguntó antes de emitirla”, puntualiza la circular.

Asimismo, mediante avisos fijados a la entrada, en las cartas y en las listas de precios, el establecimiento debe informar sobre la voluntariedad de la propina y su destinación, así como el derecho de no pagarla o de modificarla

Puede comunicarse con la Superintendencia a través de sus canales de atención telefónica o por el correo institucional: contactenos@sic.gov.co.