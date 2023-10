Asocajas pide superar la rigidez del sistema laboral para tener protección social por fuera del esquema tradicional

La presidenta de Asocajas le hizo un pedido al Gobierno nacional a no desestimar o desalentar las valiosas iniciativas de las cajas de compensación, sino que se articulen con quienes tienen a su cargo las instituciones rectoras de la política pública.

"Lo anterior evidencia la urgencia de recomponer el empleo, pero no a partir de propuestas ordinarias que no han demostrado efectividad práctica, sino a través de medidas extraordinarias y novedosas que favorezcan el crecimiento y la productividad. Lo cierto es que no hemos logrado insertarnos en el mercado internacional", reconoció Guillén.

Por lo tanto, la dirigente gremial propuso que para lograr el crecimiento dependerá de tres factores: 1. Productividad laboral, 2. inserción tecnológica y 3. Innovación.

"Las cadenas productivas han cambiado, los países en desarrollo ya no solo buscan mano de obra barata sino calidad y disminución de los costos logísticos gracias al adecuado uso de la tecnología. En este marco la formación es la ruta más poderosa. El 72 % de nuestros trabajadores informales coincide con los niveles más bajos de formación, es decir a una informalidad estructural o de subsistencia", precisa Guillén.