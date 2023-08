¿Balance positivo para el turismo? Mincomercio reportó que 18,5 millones de personas se movieron en Colombia por vía aérea

Un análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que los visitantes no residentes entre enero y junio de 2023 alcanzaron los 2’705.474, lo que representa un aumento del 34,3 % en comparación con el primer semestre de 2022, cuando el país recibió 2’014.062; y un 22,1 % en comparación con el mismo periodo de 2019, el año anterior a la pandemia, cuando se reportaron 2’216.043 visitantes.

Según esta cartera, el territorio colombiano registró la mayor cantidad de visitantes no residentes respecto al mismo periodo de 2022 y 2019.

Cerca de 2,7 millones de turistas no residentes, entraron al país en el primer semestre

A su vez, durante el primer semestre de 2023, del total de visitantes no residentes que visitaron el país, 1’930.421 eran extranjeros no residentes, 543.768 colombianos residentes en el exterior y 231.285 pasajeros en cruceros.

Para Mincomercio, junio de 2023 fue el mes en que el país registró la mayor cantidad de visitantes no residentes, comparado con este mismo periodo de todos los años desde 2015, cuando comenzó el registro de este indicador.

Además, durante junio de 2023, un total de 327.601 fueron extranjeros no residentes y 89.149 fueron colombianos residentes en el exterior.

Esta cifra representa un aumento del 13,2 % en comparación con junio de 2022, cuando llegaron 368.294 visitantes no residentes; y del 21,8 % en comparación con el mismo mes de 2019, cuando se reportaron 342.166 visitantes.

Este Ministerio también puntualizó que los extranjeros no residentes registraron un aumento del 25,9% en comparación con el mismo mes de 2022, cuando se reportaron 260.239 extranjeros no residentes; en comparación con el mes de junio de 2019, donde se registró un total de 252.390 extranjeros no residentes, el aumento fue del 29,8%.

