Bienes importados y vacaciones, entre los gastos que debe vigilar tras el alza del dólar

En medio de la coyuntura política local, así como de la incertidumbre internacional por una posible recesión global, los consumidores y ciudadanos de a pie son de los mayores perdedores con el alza del dólar, que cotiza por encima de $4.600.

Y es que con el aumento de la tasa de cambio los colombianos pierden cada vez más capacidad adquisitiva en el mundo, pues el dólar llegó a un máximo de $4.627,61; mientras que a inicios de junio la divisa costaba $3.776,52, según la Tasa Representativa del Mercado.

De hecho, ahora el salario mínimo del país ($1.000.000 sin incluir el auxilio de transporte) en dólares es de US$216,1, mientras que a inicios de año el monto era de US$251,1, con lo que los ciudadanos han perdido cerca de 13,1% en cuanto a su capacidad para comprar bienes y servicios en el exterior.

Al alza del dólar también se suman otros fenómenos que golpean a los consumidores. Por un lado, el costo de vida de los colombianos es el más alto de los últimos 23 años, con una inflación de 11,4% anual en septiembre.Por el otro están los aumentos de la tasa de interés del Banco de la República, que ya llegó a 10% y que impacta el costo del dinero. Por ejemplo, ha subido la usura, que es de 36,92% en octubre, la más alta por lo menos de 2007. Con lo anterior, las compras con tarjetas de crédito son las más caras de los últimos años.

En ese sentido, si no hace una correcta planeación, puede que en este último trimestre del año sus finanzas personales se vean golpeadas, teniendo en cuenta que viene la temporada de vacaciones, navidad y año nuevo.

“El panorama económico de cierre de año no es muy alentador. Se avecinan las fiestas de cierre de año, las compras y créditos por impulso suelen ser demasiado costosas”, dijo Wilson Triana, experto en banca y seguros.

Por lo anterior, LR consultó con expertos sobre los gastos que debe vigilar tras al alza del dólar, dentro de los que están las vacaciones al extranjero, los gastos hormiga, las compras de bienes importados y, además, aconsejan evitar las deudas en dólares. Estos son los consejos.

Gastos hormiga han subido 13%

El alza del dólar se ve reflejado en los gastos hormiga, esos pequeños pagos que hace en bienes no esenciales que han subido cerca de 13% desde enero. Dentro de este grupo están las suscripciones a medios internacionales y plataformas como Apple Music. “Hay gastos indexados a las tarjetas de crédito, como las plataformas de streaming. Todos los gastos internacionales hay que vigilarlos, porque pueden generar un sobrecosto”, dijo Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia.

Viajar a EE.UU. será más costoso

En el tercer trimestre del año viene la temporada de vacaciones y los expertos recomiendan optar por destinos locales o, por lo menos, de la región, pues todos los costos que implica viajar a EE.UU., como tiquetes, estadía, comidas y visitas turísticas, son más costosos tras el alza del dólar. “Con dólar caro se incentiva el turismo local, pues los países en el exterior se vuelven mucho más costosos”, explicó David Cubides, director de investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria.

Cuidado con los importados

Otro de los gastos que debe vigilar tiene que ver con los productos importados, pues, con el alza de la tasa de cambio, estos también se encarecen. Dentro de esta categoría no solo se incluye esas pequeñas compras que hace en Amazon u otros e-commerce, sino también productos que puede encontrar en supermercados. “La producción y los bienes locales ganan espacio en las canastas de consumo. Para el colombiano promedio hace sentido reemplazar los importados”, indicó Cubides.

Se debe evitar deuda en dólares

Los consejos de los expertos no solo van enfocados en la racionalidad de las compras, sino también en evitar adquirir deudas en dólares. De hecho, en medio de la alta inflación, el alza de tasas de interés y el aumento del dólar, lo que se recomienda es ahorrar e invertir. “Lo primero y lo más importante es no endeudarse. El momento es para ahorrar, y no debajo del colchón, sino que es un deber invertir el dinero”, dijo Sebastián Toro, experto financiero y fundador de Arena Alfa.