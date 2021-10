BloomsPal, la iniciativa colombiana ganadora del concurso de sostenibilidad de AgTech de la ONU

BloomsPal es un software a través del cual compradores de materia prima agrícola pueden descubrir, colaborar y gerenciar proveedores en cualquier parte del mundo.

Además, este 'start up' se enfoca en acelerar y facilitar los procesos que se llevan a cabo antes de que los compradores envíen la orden de compra final a sus proveedores, lo que les permite a las empresas centralizar toda su operación de adquisiciones, lo que da pie a la reducción drástica del uso de herramientas como hojas de cálculo, correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas, entre otras.

Además, el software ofrece a los equipos de compras el acceso a un conjunto completo de herramientas para planificar la logística, confirmar, modificar y rechazar pedidos, administrar acuerdos comerciales, hacer reportes, ofertas a la red de compradores verificados, entre otras.

“El COVID-19 ha revelado que varias empresas del sector agrícola no están preparadas para las interrupciones en su cadena de suministro, por lo que ahora no solo se están enfocando en optimizar la relación con sus proveedores, sino que también buscan cómo evitar la escasez de productos agrícolas por medio de proveedores confiables en otras regiones donde el comercio no se ha visto afectado”, indicó Danilo Miranda, CEO de BloomsPal.

La ceremonia de premiación del Sustainable AgTech Challenge será el martes 26 de octubre en un evento virtual desde la ciudad de ST Louis, Estados Unidos.

Las empresas ganadoras podrán acceder a mentorías y soporte en redes para el posicionamiento de sus ideas e innovaciones. Además serán parte de la redacción de un documento que busca sacar políticas en todos los países de Latinoamérica para garantizar que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU.

BloomsPal inició sus operaciones en el sector de las flores en 2020, y hasta la fecha ha conectado a sus clientes internacionales con más de 50 fincas, en su mayoría de Colombia, lo que ha generado más de tres millones de dólares en ingresos.