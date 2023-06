En el documento de la reforma pensional que ya hace tramite ante el Congreso quedaron 18 artículos abiertos para el debate y siete ya tendrían un acuerdo parcial.

Es importante mencionar que uno de los puntos que no tiene discusión es la propuesta que contemplan crear los siguientes pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario.

No obstante, el documento sí tuvo cambios, así no fueran tan sustanciales. Por ejemplo, se estableció que la renta básica del pilar solidario será manejada por el Ministerio de Trabajo y no por el Departamento de Prosperidad Social.

En cuanto al pilar semicontributivo, la propuesta sería integrada por las personas que alcanzaron la edad para pensionarse, pero que no cumplieron los requisitos. En ese orden de ideas, las mujeres tendrán que esperar hasta los 62 años para recibir el beneficio económico, mientras que los hombres tendrán que esperar hasta los 65 años. Este mismo cambio se propone para el pilar solidario.

Algunos expertos y gremios como Asofondos dieron a conocer algunas preocupaciones sobre el documento. Además, expertos también presentaron reparos sobre puntos que no beneficiarían a los empleados a la hora de acceder a la pensión.